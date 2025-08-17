Předplatné

SESTŘIHY: Arsenal porazil United. Domácí obrat mistra i kanonáda City. Dioufův hořký debut

Video placeholder
SESTŘIH: Sunderland - West Ham 3:0. Skvělý start nováčka, hořký debut Dioufa
Eberechi Eze z Crystal Palace slaví svou branku do sítě Chelsea, kterou později odvolal VAR
Fotbalisté Nottinghamu Forest slaví branku Chrise Wooda v duelu proti Brentfordu
El Hadji Malick Diouf během své premiéry za West Ham proti Sunderlandu
El Hadji Malick Diouf při své premiéře v Premier League
El Hadji Malick Diouf nastupuje v základu West Hamu už v prvním utkání sezony
Federico Chiesa rozhodl v nastavení
Antoine Semenyo snížil za Bounemouth
Nová sezona fotbalové Premier League začala! Po úvodním pátečním duelu, ve kterém úřadující šampion z Liverpoolu vyhrál 4:2 nad Bournemouthem se v sobotu odehrálo pět zápasů. Ligovou premiéru v dresu West Hamu prožil El Hadji Malick Diouf. Debut proti Sunderlandu se ale nepovedl, Hammers na hřišti nováčka padli 0:3. Ve druhém poločase nastoupil i Čech Tomáš Souček. Manchester City zahájil ročník kanonádou 4:0 proti Wolverhamptonu. Tottenham zvítězil 3:0 nad Burnley. Nedělní program nabídl hned tři duely. Chelsea na domácí půdě remizovala s Crystal Palace 0:0. Nottingham zvládl vstup do sezony proti Brentfordu i díky dvěma brankám kanonýra Chrise Wooda a zvítězil 3:1. V nedělním šlágru Arsenal porazil Manchester United 1:0. 

Rozhodčí poprvé vysvětlil odvolaný gól

Bezbrankovou remízou skončil úvodní duel fotbalistů Chelsea. Záložník Crystal Palace Eze se na Stamford Bridge ve 13. minutě sice prosadil z přímého kopu, ale jeho gól byl záhy odvolán. Hlavní rozhodčí Darren England poprvé v historii Premier League vysvětlil své rozhodnutí přímo na hrací ploše divákům. Ezeho branku neuznal, jelikož kapitán hostí Guéhi byl v momentě kopu méně než metr od domácí zdi.

Wood sestřelil Brentford

Pod vydařený start Nottinghamu do sezony se výrazně podepsal nejlepší týmový střelec z minulé sezoně Wood, jenž se skóroval dvakrát. Třetí trefu přidala letní posila z Boloni Švýcar Ndoye. Brentford jen zmírnil porážku 12 minut před koncem proměněnou penaltou Brazilce Thiaga.

Haaland rozjel palbu

V dresu Manchesteru City opět úspěšně vstoupil do sezony norský kanonýr Haaland, jenž zaznamenal po jedné brance v obou poločasech. Skórovali také debutanti Reijnders a Cherki, kteří do Manchesteru v létě zamířili z AC Milán, respektive z Lyonu.

Video placeholder
SESTŘIH: Wolverhampton - Manchester City 0:4. Haaland rozjel nový ročník dvěma góly • Canal+ Sport

Střídající Souček nezastavil navrátilce

Sunderland odstartoval velmi povedený návrat mezi anglickou elitu v 61. minutě, kdy se hlavou prosadil Mayenda. O 12 minut později se podobným způsobem trefil obránce Ballard a výsledek v nastavení zpečetil střídající Isidor.

Tomáš Souček hrál za hosty od 71. minuty. Vysoké prohře nezabránil ani El Hadji Malick Diouf, jenž odehrál celé utkání. Do West Hamu se dvacetiletý obránce přestěhoval v létě z pražské Slavie.

Video placeholder
SESTŘIH: Sunderland - West Ham 3:0. Skvělý start nováčka, hořký debut Dioufa • Canal+ Sport

Pocta Jotovi i zachránce Chiesa

Mistrovský Liverpool vstoupil do nové sezony anglické fotbalové ligy ubojovanou výhrou 4:2 nad Bournemouthem. Vítězný gól vstřelil až v 88. minutě střídající Federico Chiesa. Hosté předtím díky dvěma brankám Antoinea Semenya vyrovnali z 0:2 na 2:2.

Před výkopem si na Anfieldu připomněli památku dlouholeté liverpoolské opory Dioga Joty a jeho bratra Andrého Silvy, kteří v červenci tragicky zahynuli při autonehodě. Fanoušci během chvíle ticha drželi na dvou tribunách plakáty s iniciálami sourozenců a jejich čísly "DJ20" a "AS30" a hráči Liverpoolu stáli s rukama kolem ramen kolem středového kruhu. Fotbalisté obou mužstev nastoupili s černými páskami, které měl i domácí realizační tým v čele s trenérem Arne Slotem.

Video placeholder
SESTŘIH: Liverpool - Bournemouth 4:2. Chiesa zachránil mistrovi výhru na úvod sezony • Canal+ Sport

Premier League 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City11004:03
2Sunderland11003:03
2Tottenham11003:03
4Liverpool11004:23
5Nottingham Forest11003:13
6Arsenal11001:03
7Brighton10101:11
7Fulham10101:11
9Chelsea10100:01
9Crystal Palace10100:01
9Aston Villa10100:01
9Newcastle10100:01
13Everton00000:00
13Leeds00000:00
15Manchester Utd.10010:10
16Bournemouth10012:40
17Brentford10011:30
18West Ham10010:30
18Burnley10010:30
20Wolves10010:40
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

