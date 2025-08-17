Ohnivý skandál na Barumce: Mlátička řezala fandu
Taková hezká jména lidských obydlí. Pindula, Bunč, Halenkovice. A takový malér! Při nejslavnější české bitvě soutěžních auťáků Barum rallye došlo na střet sekuriťáků s pyromany.
Jo, stane se, že pilot za asistence vyděšeného navigátora rozseká káru v lese. I kvůli tomu je trať na Zlínsku obsypaná fandy. I s ohni v ruce nad zážehovými motory nadupaných kár. Což se ovšem pranic nelíbilo aktivně nepříčetnému členovi ochranky, Asi si ten mlátička přišel jen tak z plezíru a za pár kaček uhodit.
„Fanouška napadl pracovník agentury, kterou pořadatelé najali. Celá situace nás velmi mrzí, zákrok najaté agentury nebyl adekvátní a s jejími službami jsme se rozloučili,“ řekl deníku.cz ředitel závodu Jan Regner. A jak dopadl ten potlučený? Zle, nedobře. „Měl zhmoždění v oblasti obličeje a zad. Na místě jej ošetřili a transportovali do Krajské nemocnice T.Bati,“ sdělila mluvčí záchranky Gabriela Netopilová Sluštíková.