Ohnivý skandál na Barumce: Mlátička řezala fandu

Člen security si spletl rallye s MMA.
Jezdec Martin Vlček a spolujezdec Jakub Kunst z týmu Kowax DST Racing s vozem Škoda Fabia RS Rally2
Jezdec Philip Allen z Velké Británie a spolujezdec Craig Drew z Velké Británie s vozem Škoda Fabia RS Rally2
»Barumka« je svátkem českých fanoušků motosportu.
Jezdec Adam Březík z Česka a spolujezdec Ondřej Krajča z Česka z týmu Samohýl Škoda Team s vozem Škoda Fabia RS Rally2
Bouračka k Barumce patří.

Taková hezká jména lidských obydlí. Pindula, Bunč, Halenkovice. A takový malér! Při nejslavnější české bitvě soutěžních auťáků Barum rallye došlo na střet sekuriťáků s pyromany.

Jo, stane se, že pilot za asistence vyděšeného navigátora rozseká káru v lese. I kvůli tomu je trať na Zlínsku obsypaná fandy. I s ohni v ruce nad zážehovými motory nadupaných kár. Což se ovšem pranic nelíbilo aktivně nepříčetnému členovi ochranky, Asi si ten mlátička přišel jen tak z plezíru a za pár kaček uhodit.

„Fanouška napadl pracovník agentury, kterou pořadatelé najali. Celá situace nás velmi mrzí, zákrok najaté agentury nebyl adekvátní a s jejími službami jsme se rozloučili,“ řekl deníku.cz ředitel závodu Jan Regner. A jak dopadl ten potlučený? Zle, nedobře. „Měl zhmoždění v oblasti obličeje a zad. Na místě jej ošetřili a transportovali do Krajské nemocnice T.Bati,“ sdělila mluvčí záchranky Gabriela Netopilová Sluštíková.

