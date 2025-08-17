Bohemians se dočkali bodů i gólů. Veselý: Takovou reakci jsme potřebovali. Co řekl Júsufovi?
Dlouhé čekání na gól ukončili v nejlepší možnou chvíli. Fotbalisté Bohemians v zápase pátého kola Chance Ligy zvítězili v Karviné, byť znovu zahodili tutovku. Bahrajnského útočníka Júsufa Hilála, který vyšel počtvrté za sebou střelecky naprázdno, zastoupili jiní. Těsné vítězství 2:1 „klokanům“ vystřelili Jan Matoušek s Václavem Drchalem. „Chci vyjádřit velkou hrdost, protože tohle byla reakce, jakou jsme potřebovali,“ liboval si kouč vítězů Jaroslav Veselý.
Bez započtení nastavení v jednotlivých zápasech čekali Bohemians na gól 385 minut. Od sedmnácté minuty úvodního kola s Baníkem jen zahazovali šance. Dokonce i ty nejvyloženější, jako třeba v domácích duelech se Slavií a Jabloncem. V kolonce očekávaných gólů jim sice svítilo číslo 4,65, jenže před špílem v Karviné se radovali jen jedinkrát.
Ofenzivní nemohoucnost Pražanů je už ale minulostí. Bohemians sice ve Slezsku rychle prohrávali, zhruba od dvacáté minuty však byli lepší. Zasloužený obrat měli na svědomí Jan Matoušek s Václavem Drchalem.
„Po těch všech nezdarech je to pro nás důležité vítězství,“ pokývl Jaroslav Veselý. „Do utkání jsme sice nevstoupili úplně zle, ale z první vážnější příležitosti jsme inkasovali. Pak jsme měli patnáctiminutovku hrůzy, kdy nás domácí mohli dorazit. Pomohly nám nějaké dílčí změny, ať už systémové, nebo reakce samotných hráčů.“
Ačkoliv měli hosté k vítězství dlouhou dobu blíž, párkrát jim pomohlo štěstí. Třeba ve 42. minutě, kdy Kadlecovu nabídku Matoušek netrefil úplně ideálně. I tak ale míč bezmocného gólmana Jakuba Lapeše přeskočil. „Myslím si, že Honza to takhle úplně nechtěl, ale i takové góly potřebujete. Když děláte, co můžete, štěstí se v tomhle vrátí,“ věděl Veselý.
I v Karviné se ovšem ukázala největší klokaní bolest posledních týdnů. Po hrubce stopera Sahmkoua Camary pádil sám na bránu Júsuf Hilál, Lapeš ale skvostně zasáhl. „Řekl jsem mu, že gól dá příště. Těch šancí je opravdu hodně, jsou vyložené, ale pořád je lepší, když velké šance máte a nedáváte je, než kdybyste si žádné šance nevytvořili,“ konstatoval hostující kouč.
Veselý měl po zápase pochopitelně radost, zatímco Karviná kousala zklamání. Doma padla podruhé za sebou a opět propásla možnost utéct do čela. Minimálně před duelem Sparty v Liberci. „Nechci akceptovat to, že jsme mužstvo, které není schopné vyhrávat zápasy doma,“ kroutil hlavou karvinský trenér Martin Hyský. „Měli jsme dobrý vstup, protože úvodních 25 minut bylo jasně v naší režii. Pak jsme ale ztratili kontrolu a přizpůsobili jsme se hře Bohemky,“ štvalo ho.
Jediný gól MFK vstřelil Abdallah Gning, jenž do základní sestavy znovu nepustil Filipa Vechetu. Po výborné minulé sezoně dostává mládežnický reprezentant jen minimum času na place. „Nic v tom nehledejte,“ upozornil Hyský. „Máme tady konkurenci a navíc Gning hraje slušně. Momentálně je pro nás číslem jedna. Filip ale dobře trénuje a je připravený. Je to jenom o konkurenci a o kvalitě na tomto postu,“ doplnil kouč.
Očima záložníka Karviné Davida Planky
Bohemce jsme se přizpůsobili
„Tato porážka nás samozřejmě hodně mrzí, jelikož v minulém týdnu se nám povedl zápas s Baníkem, ve kterém jsme brali tři body. Formu jsme chtěli potvrdit znovu. Byli jsme nastavení tak, že to prostě zvládneme, ale nestalo se. Začali jsme skvěle, jenže od 25. minuty se to zlomilo, přestali jsme hrát naší hru a Bohemce jsme se přizpůsobili. Z toho pak vyplynulo, že jsme dostali gól a k naší hře jsme se už vůbec nevrátili. Jsme samozřejmě rádi, že jsme měli před zápasem devět bodů, ale vůbec jsme nekoukali na to, jestli se můžeme posunout na první místo. Zápas jsme chtěli zvládnout, takže porážka nás hodně mrzí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu