Ital Totti napsal paměti a jedovatě v nich zajel do Nedvěda: Uplakánek

Fotbalový velikán Pavel Nedvěd (51) si nejraději čte v očích své milé, popové pěnice Dary Rolins (50). Kdyby přece jen sáhl po literatuře, měl by si dát bacha na jedno dílo.

Italská legenda Francesco Totti (47) vydal memoáry a nepíše v nich o Pavlovi vůbec hezky. „Na hřišti jsem ho nikdy netoleroval. Byl neuvěřitelně plačtivý. Dotkl ses ho, a on by letěl deset metrů daleko. Měl jsem chuť ho praštit a řekl jsem mu to,“ vyznal se slavný střelec na stránkách své knihy jedovatě z nelásky k Nedvědovi.

Ti dva si to rozdávali v italské lize, Francesco za AS Řím, Pavel za Juventus, i v reprezentaci. Na place by si vyškrábali oči a zpřelámali nohy, ovšem po odpískání kariéry k sobě našli cestu. „Jako funkcionáři svých klubů jsme se potkali na losování skupin Ligy mistrů v Monte Carlu. Musím uznat, že na mě byl velmi milý. Přišel za mnou a zeptal se mě, jak se cítím poté, co jsem skončil s fotbalem,“ vzpomíná Totti na lepší chvilku s Pavlem Nedvědem.