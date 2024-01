Kvitová přerušuje kariéru: Teď budu máma! Dítě se narodí během Wimbledonu!

Místo na milovaný Wimbledon, který dvakrát vyhrála, se bude připravovat na... porod! Ano, tenisová pohodářka Petra Kvitová (33) je těhotná a v létě se jí narodí mimčo. Co to znamená pro její další kariéru?

Novoroční překvapení jako hrom! Sotva odbyla silvestrovská půlnoc, na Petřiných sociálních sítích vyskočila její společná fotka s manželem Jiřím a vzkaz: „Přejeme Vám vše nejlepší do Nového roku a zároveň se s Vámi chceme podělit o skvělou novinku. V létě očekáváme miminko!“

Přidala fotku z ultrazvuku a vyznání, jak jí bude chybět každoroční výlet do oblíbené Austrálie. „Místo toho se těším, že strávím nějaký čas doma a budu se připravovat na tuto další vzrušující kapitolu našeho života.“

Gratulace královen

Tím se vše vysvětluje! Kvitová od října nehrála, netrénovala, o své budoucnosti mlžila. Byla opatrná. „Petra teď ukončila třetí měsíc, což je doba, kdy platí, že se o těhotenství začíná mluvit nahlas,“ potvrdil Blesku její mluvčí Karel Tejkal. Termín porodu by tak měla mít první červencový týden. A právě 1. července začíná Wimbledon, její osudový grandslam!

S gratulacemi se na sociálních sítích roztrhl pytel. České parťačky Šafářová či Strýcová, světové jedničky Šwiateková, Bartyová, Wozniacká, Kerberová nebo zástupci turnajů. Všichni posílali vzkazy a srdíčka.

Až čas ukáže...

Co bude dál? Mnohé její kolegyně se po porodu vrátily, právě teď do Austrálie nahlásily comeback superhvězdy Kerberová s Ósakaovou. Napodobí je jednou Kvitová? „Kariéra v tuto chvíli není něco, nad čím by Petra přemýšlela. Radují se z toho, že čekají miminko. A čas ukáže, co bude,“ vzkázal Tejkal.

Nicméně jelikož Petra vždy avizovala, že touží minimálně po dvou dětech, a s ohledem na její věk je značně nereálné, že by se do světa profesionálního tenisu ještě někdy vrátila. I tak v něm zanechala nesmazatelnou stopu!