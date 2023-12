Jsem těhotná, oznámila Kvitová. O konci kariéry (zatím) nemluví

2012 - New Heaven • Profimedia.cz

2014 - New Heaven • Profimedia.cz

2015 - New Heaven • Profimedia.cz

Čeká Kvitovou poslední US Open? • Instagram

To, co si dvojnásobná wimbledonská vítězka již dlouho přála, se jí konečně plní. V prvních minutách nového roku 2024 oznámila Petra Kvitová, že je těhotná. Prvního potomka čeká se svým koučem Jiřím Vaňkem, kterého si v létě vzala za manžela. Co tato zpráva znamená pro její tenisovou budoucnost, prozatím nekomentovala. Pravděpodobnější variantou se však zdá být, že půjde i o konec kariéry jedné z nejlepších českých tenistek historie, která 8. března oslaví čtyřiatřicáté narozeniny.