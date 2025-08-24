Frťala o Trmalových kiksech: Bez něj bychom už v lize nebyli. Potvrdil zájem o Trubače
Těžké týdny pro Matouše Trmala. Teplický brankář v poslední době napočítal několik gólově potrestaných hrubek, z nichž nejvýrazněji vyčnívala minela v minulém kole na Slovácku. Přesto gólman se zkušenostmi z Portugalska, který má na sobě terč v podobě nejdražší posily Severočechů za poslední roky, v bráně zůstal i v zápase s Jabloncem. O změně na jeho postu trenér Zdenko Frťala neuvažoval. „Musíme se dívat dopředu,“ měl jasno.
Co rozhodlo o tom, že Trmala v bráně podržíte?
„Kdyby nebylo Matouše Trmala, tak už možná ligu ani nehrajeme. Přišly na něj sice slabší chvíle, ale v každém zápase gólmani i obránci dělají chyby, které stojí body. Trmy si prošel dvěma třemi dny, kdy to v sobě měl. Díky klukům, kteří ho na tréninku maximálně podporovali a po našem interním pohovoru řekl, že chce jít do brány. Čas a co se stalo na Slovácku už nevrátíme a nechci o tom mluvit. Musíme se dívat dopředu. Ne na to, co bylo.“
Přesto přišla další porážka, tentokrát od Jablonce 0:1. V čem vidíte důvody špatného vstupu do sezony?
„Na analýzu je ještě dostatek času, ale mrzí nás to. Myslím si, že jsme ze zápasů, ať už na Slovácku, nebo teď s Jabloncem, měli mít body a bohužel je nemáme. Nezbývá nám nic jiného než makat a vyhodnotit si nějakým způsobem naše chyby. Schází odvaha, chybí správná rozhodnutí o tom, abychom nedohrávali situace až do brány, byli agresivnější ve chtíči dát gól a donutili soupeře k chybám. Sice jsme ubránili jablonecké rohy, jenže sami jich také šest měli. Nevěšíme hlavy, věřím, že v úterý uhrajeme vítězství v poháru (ve Velvarech), pak nás čeká Karviná. Tím, že už máme minus šest v tabulce, bychom byli rádi za plusové body.“
Hrajete s velmi omlazenou defenzivou, v níž tentokrát vyčníval Halinský. Je složité pro tým hrát s tak mladými beky?
„Kluci musí nabrat zkušenosti. Máme hráče ve věku, v jakém zkušenosti zatím nejsou, ale ukázali, že mají kvality, které potřebujeme rozvíjet. Zápasy jako s Jabloncem a na Slovácku jsou smutné z toho pohledu, že jsme vzadu neudrželi nulu. Nebudeme brečet a naopak věříme, že se každým zápasem vyvarujeme chyb, které děláme a že na zápas s nulou dosáhneme. A potřebujeme góly taky dávat, to je nás další problém.“
V létě jste obměnili útok, který se zatím moc neprosazuje…
„Pulky (Matěj Pulkrab) jako hrotový útočník nedostává servis od spoluhráčů. Druhou věcí je, že se nejsme schopni pokusit ze střední vzdálenosti o střelu a zároveň naše centry většinou trefí prvního protihráče. Je nám jasné, že tohle je o kvalitě. Kluci jsou ochotní tyto věci vnímat, na každém tréninku pracují. Musíme věřit, že to jednou zlomíme.“
Dají se ovšem tyto individuální dovednosti během krátké zlepšit?
„Rozhodli jsme se pro tyto hráče a nikdo nad nimi nechce lámat hůl. Tuhle situaci zažíváme poněkolikáté. Stačí dát jeden gól, mít odvahu, aktivitu a zlomí se to, cest je několik. Víme o faktorech, které nám body nepřináší, a budeme s tím muset pracovat.“
Fanoušci volají po hotové posile. Přijde někdo?
„Každý ligový hráč by měl být hotový. Jsou hráči, o které jsme měli zájem, ale bohužel jsme je k nám nedostali, protože dali přednost týmům hrajícím evropské poháry. Jména jsme měli, nic s tím však neuděláš, když se hráč rozhodne pro jiný klub. V týdnu jsme udělali dva hráče (Jakubko, Nyarko). Jakub Jakubko má všechno před sebou. Vím, že lidi chtějí velká jména, ale není jednoduché je sem dostat.“
Nyarko, host z Liberce, začal svižně a zaujal rychlostí. Souhlasíte?
„V úvodu byl trochu nervózní, ztratil dva lehké míče, ale za krátkou dobu se dostal do dvou šancí. Aspoň se na rozdíl od jiných do šancí probojoval. Chvíli trvá, když přijde nový hráč do nového klubu, než se adaptuje a sehraje. Věříme, že brzy šance začne proměňovat.“
O Daniela Trubače je prý interes jinde. Setrvá v Teplicích?
„Nedokážu říct. Víme, že o něj má zájem Ostrava, ale v tuhle chvíli nemohu odpovědět na to, jestli zůstane.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu