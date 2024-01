Pavel Nedvěd je v Itálii stále legendou: Rolins plní roli fotografky!

Tady láska neutuchá! Legendární český fotbalista Pavel Nedvěd (51) strávil v Itálii velkou část své kariéry a pro tamní fanoušky je i několik let po jejím konci stále za boha. Perfektně to dokládá video Dary Rolins (51), která fanmouškům ukázala, jak to většinou vypadá, když spolu se svým partnerem v zemi na jihu Evropy vyrazí do restaurace.