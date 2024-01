Džabúrová odkryla zdravotní trápení po duelu s Vondroušovou: Mysleli, že zemře!

Před pár dny měl premiéru dokument “This is me“, který vypráví o fascinujícím životě tuniské tenistky Ons Džabúrové (29). Kromě sportovních úspěchů jsou ve snímku popsány také útrapy, kterým musela dvojnásobná finalistka Wimbledonu v průběhu své kariéry čelit. Jednou z těch nejtěžších byly problémy s dýcháním, které jí začaly po prohraném zápase s Markétou Vondroušovou (24).

Je to rok, co se historicky nejúspěšnější africká tenistka střetla na Australian Open s budoucí wimbledonskou vítězkou Markétou Vondroušovou. Podle portálu The National News se začalo Džabúrové po prohraném zápase špatně dýchat, zmodrala a musela být okamžitě ošetřena.

Podle trenéra momentálně šesté nejlepší tenistky světa byl mezi lékaři a realizačním týmem obrovský strach o její zdraví. „Myslel jsem, že zemře,“ popsal v dokumentu své pocity Issam Jelali. V nemocnici pak finalistce US Open z roku 2022 diagnostikovali zvětšenou uzlinu, která blokovala tok kyslíku do plic.

Asi měsíc po incidentu se pak Džabúrová podrobila operaci, jejíž důvod byl až do teď neznámý. Většina fanoušků si myslela, že šlo pouze o rutinní zákrok kvůli zraněnému kolenu. Ve skutečnosti však šlo o mnohem vážnější problém. „Musela jsem dát své zdraví na první místo, což jsem předtím moc často nedělala,“ přiznala tenistka v dokumentu.

Rodačku ze Súsy ale ani tato překážka nedokázala zastavit a pouhé 3 měsíce po propuštění z nemocnice už byla znovuve finále Wimbledonu. V něm opět podlehla své dřívější přemožitelce Markétě Vondroušové.