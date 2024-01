Hašek a Nedvěd k nároďáku: Tak pojď, Pavle!

Chlebíčky jsou snědené, bublinky ze šampáňa vyšuměly, vzhůru do rachoty. Fotbalová vláda by měla zítra konečně oznámit jména šéftrenéra a manažera národního áčka.

„Nelze to ale dále odkládat, protože nový realizační tým musí začít pracovat,“ prohlásil včera místopředseda FAČR Jiří Šidliak. Takže, jestli do toho někdo zase nehodí vidle, bude Součka a spol. koučovat na letním ME za bratru 500 000 korun měsíčně velezkušený Ivan Hašek (60).

Manažerem týmu by měl být legendární plejer Pavel Nedvěd (51), jenž se podle serveru iSport.cz s vedením svazu dohodl na náplni funkce i na podmínkách.