Hrubec po historickém úspěchu U18: Dojemná slova o brankářce Ševčíkové!

České hokejistky do 18 let přepsaly na letošním mistrovství světa historii. Ve finále sice nestačily na výběr USA, ale ukázaly obrovskou bojovnost a díky zisku stříbrných medailí se jim podařilo dosáhnout nejlepšího umístění českého týmu v této kategorii. Mezi tyčemi se objevila i brankářka Sára Ševčíková (17), na jejíž adresu se nyní vyjádřil zkušený gólman Šimon Hrubec (32).

Nejsou to ani dva týdny, co juniorští reprezentanti získali bronzové medaile na mistrovství světa ve Švédsku a Česká republika má další úspěch. Tentokrát ho dosáhly hokejistky do 18 let, které na světovém šampionátu skončili na druhém místě a to především díky senzačnímu semifinálovému vítězství nad Kanadou.

Celý turnaj pozorně sledoval také brankář Šimon Hrubec, který momentálně hraje ve švýcarském Curychu, do kterého přestoupil v roce 2022 z týmu Avangard Omsk. Po finálovém utkání českých juniorek sdílel na svém Instagramu fotografii brankářky Sáry Ševčíkové, kterou zná už od útlého dětství.

„Před x lety se to zdálo jako obyčejná prohlídka šatny, ale pro Sáru to byl okamžik, kdy se rozhodla stát se také brankářkou,“ zavzpomínal Hrubec na první setkání s mladou reprezentantkou, která ho bere jako svůj velký vzor.

„Dneska je ze Sáry vicemistryně světa a žije si svůj sen. Někdy si ani neuvědomuji, jaké maličkosti můžou mít dopad na druhé. Jsem na tebe pyšný,“ dodal vítěz KHL, který Ševčíkovou nasměroval k její brankářské kariéře. Ta se po oslavách velkého úspěchu brzy vrátí do Québecu, kde momentálně působí.