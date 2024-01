Dcera Hlaváčkové na první tenisové lekci: Učí se u máminy trenérky!

Brzy to budou dva roky, co bývalá česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (37) odehrála svůj poslední profesionální zápas. Nyní se však na kurty vrací a to jako psychická podpora pro svou dceru, kterou se rozhodla vzít na první lekci tenisu. Na Instagram pak také sdílela první chvilky malé Isabelly s raketou v ruce, kterou si pod svá křídla vzala stejná trenérka, jež si kdysi vzala pod svá křídla i samotnou Andreu!