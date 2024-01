Český ženský hokej začíná být světový. Teprve začátek, slibuje GM

České hokejistky do 18 let senzačně zdolaly v semifinále mistrovství světa Kanadu • Tomáš Icík

České hokejistky získaly na mistrovství světa hráček do 18 let stříbro • Repro ČT Sport

Generální manažerka ženských reprezentací Tereza Sadilová promluvila o stříbru národního týmu do 18 let i budoucnosti • Koláž iSport.cz

Začaly to extraligové Pardubice na Spengler Cupu, pokračovala v tom dvacítka na nedávném MS a do třetice se zaskvěl národní tým juniorek do 18 let. Hattrick skolení pyšné Kanady má za sebou český hokej. Slečny vedené hlavním koučem Dušanem Andrašovským až v nedělním finále nestačily na výběr USA (1:5)... Ve Švýcarsku však zanechaly fantastickou stopu a důkaz, že dámský hokej jde v našich končinách obrovsky nahoru. Dost z toho má na svědomí generální manažerka ženských reprezentací Tereza Sadilová. „Pro mě je neskutečným zadostiučiněním dívat se na šťastné tváře našich holek, kterým se proti Kanadě a vůbec na celém mistrovství povedl úžasný výsledek. Je skvělé vidět, jak moc si věří, jak se postupně zlepšují,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz přímo ze Švýcarska.

Český hokej sebral další velkou medaili, co to svědčí o cestě a vzestupu dámského hokeje u nás?

„Pro nás je to historická záležitost, cítíme to tady úplně všichni. Vyřadit Kanadu v play off mistrovství světa je jasným důkazem, že se udělal kus velké práce. Zároveň chci říci, že tohle je teprve začátek a pro nás to všechno vlastně začíná. Tahle medaile je pro nás obrovská vzpruha. Psala jsem si po semifinále s Carlou MacLeodovou (trenérkou žen) a sama říkala, že tohle je další střípek do našeho hlavního cíle, kterým je olympiáda v roce 2026. Všechno do sebe krásně zapadá. Jsme strašně rády, jak to holky zvládly, s jak silnými emocemi to prožívají. Popravdě, všichni jsme byli strašně překvapeni, že jsme přes Kanadu přešli. Je to neskutečná pohádka.“

Nicméně podložená těžkou prací, že? O žádné náhodě nelze mluvit. Před českými děvčaty se poklonily i Švédky.

„Jednoznačně. Za úspěchem je třeba hledat obrovské úsilí řady lidí. A jak říkám, pro nás je to jenom začátek.“

Jak silný vnitřní motor hnal česká děvčata za medailí?

„Pro nás je to menší Nagano. Kanada měla neskutečně nabitý tým a bezkonkurenční servis. Kdybyste viděl, kolik s nimi jezdí lidí v rámci doprovodu, jaké mají podmínky. Zázemí Kanady je jednoznačně na nejvyšší, řekla bych olympijské úrovni. Kanaďanky po vyřazení vstřebávaly obrovský šok. Naše holky je přehrály urputností, českým srdíčkem i šikovností. V tom je naše síla. Skvělá parta, holky, co stojí za sebou, schopné bojovat do poslední vteřiny. Pomohl i fakt, že ženské áčko dvakrát po sobě vybojovalo medaili na mistrovství světa, holky vidí, že to jde. Že to dokážeme. Zkrátka, takové cíle nejsou nedosažitelné.“

Jasně, že sebedůvěra postupně stoupá, jenže slovutnou Kanadu musíte porazit i kvalitou. Kde se najednou vzala na takové úrovni?

„Velkou roli hraje, že klíčové hráčky jako Adéla Šapovalivová nebo Tereza Plosová nakoukly do áčka, získaly obrovské množství zkušeností, učí se od nejlepších hokejistek u nás. To je obrovské plus. Musím rovněž zmínit projekt