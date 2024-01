Ukrajinský uprchlík Maksym našel domov ve Slavii: Tvrdíkův sirotek

Slavia v úterý »vyběhla« se Slovanem Bratislava, který bez špetky hanby nastoupil proti Dynamu Moskva. Odřekla mu domluvený zápas a vyjednala nového soka, Zlaté Moravce, skrz sociální sítě. Na těch je šéf Slavie Jaroslav Tvrdík (55) jako doma – díky nim má i své ukrajinské dítě.

Sám Tvrdík příběh Maksyma Kravčuka (15) zmínil, když popisoval, jak klub dlouhodobě pomáhá Ukrajině. „Dva roky sledujeme hrůzy války, ve které je Rusko jasným agresorem. Hotel Slavia je od března 2022 jednou z největších nouzových ubytoven pro válečné uprchlíky. Sám jsem adoptoval sirotka Maksyma Kravčuka,“ napsal.

Šála a míč

Cesta Kravčuka, jenž přišel o oba rodiče, začala v létě 2022 setkáním s českým dobrovolníkem Ondřejem Vilímkem, členem organizace Team 4 Ukraine. „Daroval mi šálu Slavie a míč. Bavili jsme se o fotbale. To on mi pomohl dostat se sem,“ popsal Maksym pro klubový web. Tisícikilometrová pouť ze západoukrajinského městečka Luck do Prahy měla pádný důvod. „Na vlastní oči jsem viděl letět raketu. Bylo to koncem srpna. Schovali jsme se s kamarádem a sledovali, jak ji naše obrana sestřeluje. Pak jsme se rozešli. A už jsme se neviděli,“ popsal Maksym.

Adam Nenadál, zástupce šéfredaktora deníku Sport, jeho přání zahrát si fotbal v Česku, napsal na twitter. Ozval se šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Tak se Maksym a jeho babička Ludmyla ocitli na podzim 2022 v Česku. Šéf klubu se stal jeho opatrovníkem, Eden domovem a místem pro tréninky se slávistickými vrstevníky. Kravčuk dálkově studuje gymnázium. Doufá, že se hned po válce podívá na Donbas Arenu, stadion Šachtaru Doněck těžce poničený ruskou agresí. A k moři na Krym.