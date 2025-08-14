Austria Vídeň - Baník 1:1. Sen o ligové fázi žije! Stopeři složili reparát, teď čeká Celje
PŘÍMO Z VÍDNĚ | Sen Baníku o účasti v ligové fázi některého z evropských pohárů žije! Po čtvrtečním večeru ve Vídni se mu Ostrava přiblížila, protože díky remíze 1:1 vyřadila Austrii a ve čtvrtek se v play off Konferenční ligy představí ve slovinském Celje. Slezané jsou dva zápasy od milionů, od zlepšení celkového renomé klubu i jednotlivých hráčů, od neuvěřitelně cenných zkušeností, od dopřání obrovských zážitků skvělým fanouškům. Nedělní ligový duel v Pardubicích se bude odkládat.
Naštvaný fanoušek domácích, zhruba padesátník, to nevydržel a hned za střídačkou Baníku si zapálil cigaretu. Kroutil hlavou, nadával, nervózně potahoval. Naštvala ho situace pár sekund před poločasovou pauzou. David Buchta se prohnal až do vápna a tam ho Guenouche nešikovně fauloval. Klíčový moment dvojzápasu přímo před kotlem hostů za bezbrankového stavu.
Ano, penalta, pro Ostravu tolik omílaná situace. Oči patnácti set ostravských fanoušků zblízka sledovaly, kdo si tentokrát vezme míč. Zase Buchta, který neuspěl ve Varšavě? Ne, tentokrát se role obrátily, faulovaný přenechal exekuci Eriku Prekopovi – a v nastavení první půle se slavilo vedení. Nad suverénním provedením slovenského reprezentanta obdivně pokyvoval i expert iSportu Petr Ruman, jenž do Generali Areny osobně dorazil sledovat mezinárodní konfrontaci.
Viděl mnohem koncentrovanější a zodpovědnější výkon směrem do defenzivy než při bláznivé přestřelce ve Vítkovicích. Jestliže byl před týdnem kritizovaný otevřený střed pole Slezanů a především stopeři, je třeba férově zmínit, že v Rakousku složil Matěj Chaluš a spol. reparát na jedničku. Žádné díry, pozdní dostupování či naopak vyražení do prázdna. Nic takového.
Asistent Michal Šmarda několikrát vyletěl z lavičky mužstvo hecovat, povzbuzovat, tleskat. Byl v tak pozitivním rauši – ale v tom nejlepším slova smyslu – že ho jednou úsměvně musela slovně napomínat i půvabná čtvrtá rozhodčí Emanuela Rusta z Albánie. To by se v Česku s „oblíbeným“ Ondřejem Pechancem zřejmě nestalo...
Austria se dlouho nemohla dostat do tempa, které tentokrát diktoval Jiří Boula a Tomáš Rigo. Jeho otočení těžiště hry po autovém vhazování předcházející penaltě bylo famózní. Skauti na hlavní tribuně si dělali poznámky do zápisníků, zatímco domácí příznivci už tu a tam pískali. Cigaret přibývalo.
Ostravští kontrolovali hru, nehrnuli se naivně dopředu jako v úvodním duelu, nenechávali za sebou mezery pro Maloneho nebo Fitze. Čisté konto, které si ve středu veřejně přál kouč Pavel Hapal, však neudrželi. Paradoxně během absolutně kontrolované pasáže přišel zničehonic roh, při kterém se Chaluš nechal přehlavičkovat a Dominik Holec byl na dorážku krátký. Fialový kotel ožil, Vídni chyběla jediná branka do srovnání celkového skóre.
Naštěstí nepřišla, FCB slaví postup do play off Konferenční ligy. V něm se hned ve čtvrtek představí na půdě slovinského Celje, které sice v odvetě prohrálo doma 2:4 s Luganem, ale po první výhře 5:0 ve Švýcarsku už de facto nebylo moc co řešit. Pokud platí dohoda Baníku s Alkmaarem, že transfer Matěje Šína se zrealizuje až po evropských předkolech, loučení kreativního záložníka se odkládá. Stejně jako nedělní ligové utkání v Pardubicích, což Hapal deklaroval už s předstihem.