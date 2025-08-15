Hapal: Hodně lidí očekávalo, že vyměníme Chaluše, ale důvěru splatil. Neskutečný morál!
PŘÍMO Z VÍDNĚ | Nezakrýval spokojenost. Aby ne, trenér Pavel Hapal splnil postupovou misi přes Austrii Vídeň, díky čemuž si Baník užije volný víkend. Chystá se totiž odložit zápas s Pardubicemi. „Je to na LFA,“ řekl kouč Ostravy po remíze 1:1 v Rakousku, která se rodila na základě precizní defenzivy.
Hodnocení bude asi pozitivní, že?
„Ale byl to neskutečně těžký zápas. Do obou poločasů jsme vstoupili velice dobře. Pomohla nám první branka, už před utkáním jsme avizovali, že to bude možná klíčové a rozhodující. Měli jsme potrestat soupeře ještě druhou brankou, ale bohužel nám to teď nejde tolik po fotbalové a herní stránce, ale o to víc si cením, jak kluci dřeli. Morál je neskutečný! Kluci byli odměnění postupem. Chtěli jsme sice i zvítězit, ale měli jsme hodně nevynucených ztrát. Austria hrála velice dobře. Každopádně jsme spokojení, teď je třeba připravovat se na další zápas.“
Rozhodla defenziva?
„Ano, postup nám zařídila kvalitní defenziva celého mužstva. Předtím se nám to nedařilo, tentokrát jsme až na jednu standardku bránili výborně. Nedokázali jsme to odvrátit, ale nejvyšší hráč tam šel z náběhu, je to složité. A standardka je nejjednodušší šance ke gólu.“
Stopeři před týdnem neodehráli dobré utkání, teď působili maximálně zodpovědně a koncentrovaně. Jak jste s nimi pracovali?
„Celou dobu jsme to tloukli hráčům do hlavy. Dost lidí asi očekávalo, že vyměníme Chalyho (Chaluše) za Lišáka (Lischku), ale on nám naopak důvěru splatil. Soupeř nás netrestal, nedostal se za nás. Kluci to skvěle odskákali, podstatné bylo nedělat chyby jako doma.“
Bylo také vidět zejména v prvním poločase, jak jste si užívali kvalitní hřiště.
„Kluci už po středečním tréninku říkali, že hřiště je neskutečně rychlé a míče taky. Museli jsme si zvyknout, ale bylo to ku prospěchu fotbalu. Věřím, že u nás už se to taky zlepší. S Karvinou to sice bylo zežloutlé z důvodu nějakého hnojení, ale už to bylo lepší než s Austrií.“
Jaké to bude proti Celje?
„Máme je odsledované, protože na nás mohlo vyjít už před pár týdny. Jirka Neček byl v Larnace, uvidíme je ještě teď v mistrovském utkání, pokud jej budou hrát. Je to výborné mužstvo se španělským trenérem. Sice prohráli 2:4 doma, ale inkasovali až v závěru. První zápas zvládli 5:0 excelentně, je to velice těžký soupeř.“
Právě ten výsledek 5:0 ze Švýcarska celkem straší...
„Nicméně zase v Larnace tři góly dostali a nehráli úplně optimálně. Díval jsem se i na Lugano a taky má výsledkovou propast. Nejsou v pohodě. Bude to jiný zápas, roli bude hrát i psychika. Postoupí lepší.“
Byl jste klidný při Prekopově penaltě?
„Byl jsem klidný i ve Varšavě, i v rozstřelu s Kodaní. (úsměv) Klukům věřím. Jsou to těžké situace, Erik to zvládl. Statistiku zásahů gólmana při penaltách měl, věděl, kam chodí častěji. Rozhodl se výborně, brankář šel na druhou stranu.“
Ještě hotovo sice nemáte, ale berete už play off za evropský úspěch?
„Beru to za velký úspěch, ale ještě nikde nejsme. Teď se musíme dobře nachystat, připravit. Věřím, že když se nám podaří venkovní zápas, jsme schopní to doma zvládnout.“