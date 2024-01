Případ dopingové hříšnice Valijevové: Vyjádření despotické trenérky Tutberidzeové!

Dopovala na jedné z největších sportovních akcí planety a nese za to patřičné následky. Kamila Valijevová (17), ruská krasobruslařka, dostala za doping na zimních olympijských hrách v Pekingu čtyřletý distanc. Ke kontroverznímu tématu se nyní vyjádřila i despotická trenérka Eteri Tutberidzeová (49), která má na kariéru potrestané sportovkyně velký vliv.

Trenérka Eteri Tutberidzeová chce nadále podporovat krasobruslařku Kamilu Valijevovou, která dostala čtyřletý trest za pozitivní dopingový test z prosince 2021 a byla diskvalifikovaná ze všech soutěží od tohoto data včetně olympijských her 2022 v Pekingu a mistrovství Evropy ve stejném roce. Tutberidzeová odmítá, že by měla cokoliv společného s tím, že její tehdy patnáctiletá svěřenkyně užila zakázanou látku. Naopak si posteskla, že ani pondělní verdikt sportovní arbitráže CAS nevnesl jasno do toho, co se na inkriminovaném ruském šampionátu přihodilo. Úspěšná, ale také kontroverzní trenérka pověstná tvrdými metodami to uvedla na svých sociálních sítích, z nichž citoval server championat.com.

Slova o nenávisti

Vzhledem k vyšetřování se Tutberidzeová nemohla ke kauze své hvězdné svěřenkyně vyjádřit dříve. „Dva roky jsem nijak nekomentovala situaci kolem dopingu Kamily Valijevové z ruského šampionátu 2021, ačkoliv jsem čelila nezasloužené nenávisti a útokům. Celý náš tým měl přísný zákaz jakkoliv komentovat nebo odhadovat, co se stalo, protože by to mohlo ovlivnit a narušit vyšetřování," uvedla.

Trvá na tom, že krasobruslařky a krasobruslaři, které trénuje, nedopují. „Jsem pro čistý sport, jinak to být nemůže. Naši svěřenci závodí na mezinárodních soutěžích od roku 2010 a pravděpodobně se nedá spočítat, kolik dopingových kontrol za tu dobu absolvovali. Vzorky byly vždycky v pořádku," uvedla. Ve vzorku Valijevové analýza odhalila zakázaný trimetazidin. Krasobruslařka se prostřednictvím svých právníků hájila, že se tato látka do jejího těla dostala nedopatřením z dědečkových léků na srdce.

Nejhorší rozhodnutí

Ruský tribunál začátkem loňského roku uvedl, že závodnice nenese za svůj pozitivní test žádnou vinu, ale arbitři byli jiného názoru. Valijevová podle nich neprokázala, že přestupek proti dopingovým pravidlům nespáchala vědomě. Tutberidzeové odůvodnění CAS nestačí. „Zřejmě víc než kdo jiný jsem chtěla, aby byl tento případ zevrubně vyšetřen a aby pro mě nezůstaly žádné otázky, ať už to bylo přehlédnutí, chyba nebo zločin na něčí straně. A teď, po dvou letech, není jasné nic. Zdroj této látky se nevyšetřoval a spousta otázek zůstává," uvedla.

Na zimních olympijských hrách v Pekingu, kde Valijevová po zveřejnění dopingu mohla podmínečně nastoupit do individuální soutěže, bojovaly o zlato tři svěřenkyně Tutberidzeové. Když Valijevová pokazila volnou jízdu a propadla se na čtvrtou příčku, dočkala se od trenérky chladného přijetí. Nyní se za ni Tutberidzeová postavila. „Nemám žádné otázky vůči Kamile, je to dítě, a budu ji nadále podporovat všemi možnými způsoby. Při vší úctě k mým předchozím svěřenkyním - Kamila je ta nejtalentovanější z nich. Pokud jde o ten verdikt, tak mám jednu hlavní otázku, jestli Kamilu někdo u toho slyšení obhajoval, protože to rozhodnutí nemohlo být horší. Kamilin příběh je naše bolest," dodala Tutberidzeová.