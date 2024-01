Hvězda MMA vyzývá Tysona k návratu: Táhni, Rusáku!

Těch nosů, co během kariéry přerazil, a zubů, které vyrazil. Legendární lamželezo a nynější konopný magnát Mike Tyson (57) by si mohl ještě jednou bouchnout, ale…

Existuje scénář jeho návratu na konci kalendářního roku v Saúdské Arábii. To, aby dal do čenichu o deset let mladšímu bývalému zápasníkovi MMA Fjodoru Vladimirovičovi Jemeljaněnkovi (47), jenž patřil mezi nejlepší bojovníky mimo prestižní UFC.

Nemá zájem

„Do klece se už nevrátím, ale chci boxovat. A s Tysonem by to byl zajímavý duel,“ má jasno Rus. Jasno má ale i Američan. Bitku považuje za fantasmagorii. Potenciálního soka poslal k šípku. Tělo sice utužuje fyzicky v posilovně i psychicky marihuanou, dělat kašpárka za miliony dolarů od šejků ale prý nehodlá.

Spekulace považuje za nesmysl a důrazně se ohradil. „Žádná jednání neprobíhají,“ oznámili Tysonovi zástupci. „O takový zápas nemá a nebude mít zájem,“ dodali. Rus ostrouhal.