Rudý bijec Krejčí šokuje: Fandím vám, slávisti

Na hřišti by jim nejraději vyškrábal oči. S Bořilem se navzájem rdousili. Během kempu v Marbelle však kapitán Sparty Ladislav Krejčí (24) hovořil o sešívaných jako milius.

V jarním programu jsou tři derby pražských »S«. Hektické bitky o titul i o trofej v MOL Cupu. Slavia na ně mocně zbrojí novým majitelem, rancem peněz za posily i vyhlašováním nejvyšších cílů. Co na to Krejčí? „Když někdo nastaví laťku výš než ostatní, druhý se ji snaží přirozeně dorovnávat a pro konkurenceschopnost celé ligy je to super. Možná překvapím, ale já doufám, že se jim bude dařit, změny budou smysluplné a český fotbal nebude stagnovat.“

Tak rudý bijec šokoval fanděním do krve znesvářenému rivalovi. Jedním vrzem ale pro web idnes.cz dodal: „Zároveň jsem pořád přesvědčený, že ti nejlepší jsme tady my.“

Krejčí s Bořilem se v Edenu navzájem rdousili, ale kapitán Sparty promluvil o rivalovi jako milius







