Sparta dál zbrojí! Ze zámoří přichází mistr světa, upsal se jí i Hrabík

Pokud si někdo myslel, že příchodem Zacka Kassiana posilování v pražském táboře skončilo, spletl se. Sparta naopak pokračovala v nákupech dál a v poslední přestupový den přivedla hned dva borce. Z farmy Montrealu přichází kanadský obránce Nicolas Beaudin a z Plzně míří posila do útoku v podobě Kryštofa Hrabíka. Klub to oznámil na kostce během utkání s Libercem.

V roce 2018 byl Chicagem draftován v prvním kole na 27. místě. Nicolas Beaudin se ale v NHL nikdy nedokázal naplno prosadit. V nejslavnější hokejové lize si připsal 22 startů s bilancí dvou gólů a čtyř přihrávek. V aktuální sezoně nastupoval v AHL za Laval Rocket. Ve farmářském týmu Montrealu stihl odehrát 16 utkání (0+6).

V kariéře už ale stihl zapsat i jeden velký úspěch, když s Kanadou dokázal vyhrát mistrovství světa v roce 2021. V Rize tehdy nastupoval ve třetí obraně a přispěl tak k zisku zlatých medailí.

Do sparťanských obranných řad by měl přinést více ofenzivy. S výškou 180 cm nepatří mezi urostlé beky, kteří by to na ledě řezali. Své nedostatky ve fyzických parametrech ale dokáže přetavit ve výhodu. Díky menšímu vzrůstu je velmi rychlým bruslařem. To mu umožní si vytvořit prostor ke střelbě či přihrávce v útočném pásmu. V obraně pak využívá čtení hry a předvídavost, díky čemuž dostává útočící hráče pod tlak.

Dá se očekávat, že by mohl být přínosem pro přesilové hry, které Pražanům v ročníku neklapou tak, jak by si představovali. Aktuálně jsou s úspěšností 19,08 % až na osmém místě. Především ve vyřazovacích bojích je pak jejich využívání jedním z klíčů k úspěchu. A na Spartě to dobře ví, protože v loňském čtvrtfinále s Třincem doplatili právě na slabou produktivitu.

„Nicolas je skvělý bruslař s kvalitní rozehrávkou. Platný by měl být jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Umí podpořit útok, umí výborně řešit situace. Rozhodně to není hráč pouze na rozšíření kádru. Je to hráč z prvního kola draftu, člen zlatého kanadského výběru z mistrovství světa. Stále je to mladý hráč, který se chce posouvat. Zvýší konkurenci v naší obraně před nejdůležitější fází sezony,“ uvedl sportovní šéf Sparty Tomáš Divíšek pro klubový web.

Druhou posilou, která bude po zbytek sezony oblékat rudý dres je Kryštof Hrabík, který nedokázal navázat na povedenou minulou sezonu a od začátku ročníku se v Plzni trápil. Přechod do nového prostředí by mu mohl pomoct restartovat výkonnost a vytáhnout ho zpátky do vyšších pater. Vytáhlý forvard se navíc Spartě upsal na další dva roky.

Čtyřiadvacetiletý hráč dokázal ve 40 duelech za Indiány vyprodukovat pouze sedm bodů (3+4). To je na borce se sedmi reprezentačními starty málo. V Plzni si od něj před sezonou slibovali mnohem víc a ani on sám nemohl být s hrou spokojený. Začátek extraligy odstartoval ve druhém útoku, ale postupně se propadl až do čtvrtého. Tomu taky odpovídala jeho vytíženost.

„Kryštof posbíral už ve svých čtyřiadvaceti letech hodně zkušeností, jak v extralize, tak v zamoří Umí sbírat body, navíc má i parádní hokejové parametry. Dokáže navíc hrát výborně jak na centru, tak na křídle. I když mu letos nevychází sezona podle představ, vidíme v něm potenciál do budoucích let,“ řekl Divíšek k českému reprezentantovi.

Sparta si v urostlém útočníkovi (194 cm, 99 kg) obstarala dalšího silového borce do předbrankového prostoru. Může ho využít i na početní výhody, ve kterých plní roli rozrážeče a znepříjemňuje práci gólmanům. V repertoáru ale má i jiné dovednosti než fyzickou hru. Přispět může i produktivitou. Vždyť hned při své první sezoně po návratu ze zámoří zaznamenal za Škodovku v 50 zápasech 28 bodů (12+16).

