ONLINE: Druhá liga pokračuje. Žižkov hostí Budějovice, odpoledne hraje Zbrojovka
Šesté kolo Chance Národní Ligy otevírá duel Českých Budějovic na Žižkově. Domácí si budou chtít spravit náladu po vyřazení z MOL Cupu, hostující Dynamu se pro změnu potřebuje odlepit od druholigového dna. Čtyřzápasový program dne uzavře mimo jiné souboj Zbrojovky s Prostějovem. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|5
|4
|1
|0
|16:5
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Opava
|5
|3
|2
|0
|9:4
|11
|4
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|5
Žižkov
|5
|3
|1
|1
|9:6
|10
|6
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|7
Táborsko
|5
|3
|0
|2
|9:6
|9
|8
Jihlava
|5
|2
|1
|2
|7:6
|7
|9
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|10
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|11
Prostějov
|5
|1
|1
|3
|5:6
|4
|12
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|13
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|14
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|15
Č. Budějovice
|5
|0
|2
|3
|3:13
|2
|16
Kroměříž
|4
|0
|0
|4
|3:11
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup