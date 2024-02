Piquého milenka chtěla mluvit se Shakirou: Rázná reakce zpěvačky!

Pořád to vře! Před řadou měsíců vyšlo najevo, že bývalý obránce Barcelony Gerard Piqué (36) utekl od rodiny se zpěvačkou Shakirou (46) za mnohem mladší Clarou Chiou Martiovou (24). Nový partnerka někdejšího španělského reprezentanta pak se samotnou hudebnicí chtěla mluvit, ale s velkým pochopením se nesetkala. A teď navíc vychází najevo zvěsti, že kdyby Shakira měla mluvit s každým, kdo měl románek s jejím bývalým partnerem, seznam by byl poněkud delší...

Záleželo jí, aby mohla vše vysvětlit! Gerardova partnerka Clara Chia Martiová podle informací El Nacional de Cataluña po provalení nevěry toužila po setkání se Shakirou, aby jí mohla říct svou část příběhu o tom, jak se celý vztah s Piquém vyvinul. Asi se lze jen těžko divit tomu, že slavná zpěvačka, kterou fotbalista nechal samotnou se dvěma syny v obrovské vile sousedící s jeho ráznou matkou, neměla nejmenší chuť se s milenkou svého bývalého potkat.

„Jejím záměrem bylo vysvětlit, jak to mezi ní a Piquém bylo, a udržet zdravou dynamiku, která by neovlivnila jejich děti Milana (11) a Sashu (9),“ uvádí deník, podle kterého evidentně k setkání nedošlo. Naopak se Clara dostala drsného odmítnutí. Shakira údajně reagovala slovy, že se se ženou, která způsobila zlom v jejím životě v žádném případě nesetká.

A co víc, dokonce si při dohodě ohledně péče o syny Milana a Sashu stanovila podmínku, že se Clara k jejím dětem nepřiblíží. Mladá milenka tak musí poníženě zabalit kufry a odejít ze společného bydlení s Piquém pokaždé, když za ním do Barcelony jeho děti zamíří.

Podvedl ji i s trenérkou?!

Nutno dodat, že kdyby se měla Shakira setkat a vyslechnout každého, s kým ji měl údajně Piqué podvádět, pak by to podle posledních drbů z Katalánska poměrně dlouhý seznam. Naposledy se začalo hovořit o tom, že měl záletník románek i se Shakiřinou trenérkou a kamarádkou Annou Kaiserovou, na což poukázal web Hola. Do jaké míry je to pravda nejspíš ví jen choreografka a samotný Gerard.

Po provalení nevěry s Clarou se nicméně ozvala například i brazilská modelka Suzy Cortezová s tím, že jí bývalý fotbalista Barcy posílal zprávy a intimní fotografie. A tak se může vzdálenému pozorovateli zdát, že vyhledávání jiných žen nedělalo Piquému absolutně žádný problém...