Historický večer v Eurolize. Real zvládl maraton, zářil i Veselý

Od založení Euroligy se osmnáctkrát stalo, že zápas dospěl do druhého prodloužení. Nikdy dál. Až celky Realu a Anadolu Efes v pátek v utkání číslo 5711 vytvořily absolutní rekord – hrály totiž čtyři nastavené pětiminutovky.

Do prodloužení se vstupovalo za stavu 81:81, dál se oba týmy střelecky činily a „třetí poločas“ skončil 49:45. Zápas začal ve 20.45 a rozhodl se dvanáct minut před půlnocí ve prospěch týmu z Madridu.

„Je úžasné, co se dnes večer stalo,“ prohlásil kouč Realu Chus Mateo. „Bojovali jsme až do konce, zasloužili jsme si vyhrát. Něco podobného se asi nedá vidět v jiné lize, než právě v Eurolize.“

V zápase byl pochopitelně překonán bodový rekord nastřílený jedním týmem (123), vylepšilo se i nejvyšší euroligové skóre historie (114:118).

Kariérní maxima si vylepšili hráči Realu Džanan Musa (40 bodů) i Mario Hezonja (31). Hvězda hostů Shane Larkin strávil na palubovce rekordní čas 53 minut a 11 sekund.

„Basketbal je nejkrásnější sport na světě. Dobrou noc,“ napsal po historické bitvě na rodák z Dubrovníku Hezonja.

Barcelona potvrdila výhru v derby

Hráči Barcelony měli v pátek podstatně kratší šichtu, ve španělské bitvě doma udolali Baskonii v základní hrací době 89:85. Pivot Jan Veselý potvrdil skvělou novoroční formu a podruhé za sebou dovedl tým coby nejlepší střelec k vítězství (23 bodů). Tomáš Satoranský se prosadil 10 body a devíti doskoky.

Veselý hrál opět klíčovou roli v katalánském týmu jen dva dny poté, co nejlepším výkonem v sezoně v podobě 27 bodů pomohl Barceloně k vítězství nad Realem. Tentokrát mu na 23 bodů stačilo necelých 22 minut hřišti. Proměnil osm z 11 střel z pole a sedm z osmi trestných hodů.

Barcelona v úvodu poslední čtvrtiny prohrávala o 11 bodů, ale nakonec si připsala 13. vítězství z 19 zápasů.

„Ve druhém poločase jsme nehráli, co jsme chtěli. Naštěstí jsme to otočili ve čtvrté čtvrtině, znovu jsme se začali soustředit a díky tomu vyhráli,“ řekl pro Euroleague TV Veselý, který se dostal na 4. místo historických tabulek v doskocích. „Byl to týmový výkon, není to o jednom hráči. Já jsem rád, že jsme vyhráli,“ dodal.

Euroliga mužů - 19. kolo

FC Barcelona - Baskonia 89:85 (za domácí Veselý 23 bodů, 4 doskoky, 1 asistence, Satoranský 10 bodů, 9 doskoků, 2 asistence),

Alba Berlín - Boloňa 68:83,

Milán - Bayern Mnichov 76:62,

Valencie - Panathinaikos Atény 81:82,

Real Madrid - Anadolu Efes Istanbul 130:126 po čtvrtém prodl.

Tabulka: