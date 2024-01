Xavi v klidu i přes výprask, Barca si nemůže dovolit posily. Rozhodne únor

Na první pohled statistiky proti Barceloně zase tak zásadně nehrají, dokonce měli Lewandowski a spol. míč na kopačkách 58 % času. Jenže naivita a laxnost bily do očí. Real se dostal tolikrát do nebezpečného úniku, že musel mít brankář Iňaki Peňa noční můry. Obraz hry byl prostě jasný.

Jakoby se nevybroušené diamanty z La Masie šly poměřit s profíky z Realu. Přitom v dresu Barcelony na trávníku bojovali kromě Lewandowského taky Gündogan, Araujo, Sergi Roberto a další borci. Ani zkušenost však nepomohla a Xavi se po utkání za nic neschovával.

„Jsem smutný. Před zápasem jsme v sobě cítili velké nadšení, ale byl to nejhorší zápas ze všech, co jsem v Barceloně zažil. Absolutně jsme nedokázali zastavovat kontry Realu. Neděle nám ukázala hořkou stránku fotbalu, ale nadále věřím, že sezona může dopadnout úspěšně“ řekl trenér Barcy bezprostředně po utkání, když i v La Lize na Real ztrácí jeho tým sedm bodů. Ani postup do jarní fáze Ligy mistrů nebyl bez potíží, a to je právě milionářská soutěž z barcelonského pohledu ohrožena do budoucna.

Problém Blaugranas je totiž hlubší než jedna dílčí porážka od úhlavního rivala. Už v únoru by se mělo rozhodnout, s jakým flastrem Barcelona vyvázne z problému kolem finančního fair play, kdy byly odhaleny nesrovnalosti ve finanční zprávě, kterou Barcelona poskytla orgánům UEFA ohledně rovnováhy mezi klubovými výdaji a příjmy. Kataláncům v krajním případě hrozí až tři roky bez Champions League, odečet bodů či tučná finanční pokuta. Ani jedno přitom klub nemůže potřebovat, jak ví i portugalská legenda Deco.

Ten za Barcelonu hrál v letech 2004 až 2008 a nyní zde působí coby sportovní ředitel. „Těžká porážka, navíc jsme nebyli schopni bojovat. Co se týče Xaviho, jeho setrvání na lavičce A-týmu není vůbec otázkou. Tato porážka na jeho pozici nic nemění,“ ujišťoval Deco, jehož slova podpořil i prezident Barcelony Joan Laporta. „Xavimu plně důvěřujeme. Představenstvo klubu se domnívá, že by nemělo docházet k žádným drastickým rozhodnutím.“ Fakt je ale ten, že i některým fanouškům Barcelony se Xavim dochází trpělivost a začínají se ozývat první hlasy po změně.

Deco pak navíc vzpomněl, že Barca by rozhodně neměla být hlavním žralokem na přestupovém lednovém moři „Musíme si vystačit s vlastními zdroji. V tuto chvíli nemůžeme podepsat žádné nové hráče.“

Vypadá to tak, že jediným zimním přírůstkem do kabiny bude mladý Brazilec Vitor Roque, jehož transfer z Athletica Paranaense se však upekl už s časovým předstihem. Nedalo by se říct, že by Barcelona měla špatný kádr, ale okysličení by se jistě hodilo, navíc se Xavi musí potýkat s poměrně zaplněnou marodkou. Dlouhodobě mimo je hlavně Gavi a Barca by za něj do středu pole potřebovala posílit, jenže tuto variantu svým vyjádřením Deco dementoval. Zmíněný únorový verdikt by měl ukázat, kudy se Barcelona bude dál ubírat.