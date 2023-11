Piquého ex Shakira: Šokující slova právníka o milostném životě!

Turbuletní období. Přesně to už rok a půl prožívá světová hudební hvězda Shakira (46). Nejenže musela skousnout bouřlivý rozchod s legendou fotbalové Barcelony Gerardem Piquém (36), ale nedávno navíc musela zaplatit desítky milionů, aby se kvůli daňovým únikům neocitla za mřížemi. Její právník nyní navíc přišel s velice zajímavým prohlášením!

Bezmála 180 milionů korun. Takový balík musela populární zpěvačka Shakira zaplatit jako pokutu, aby se vyhnula španělskému vězení za daňové úniky, kterých se měla dopustit v období od roku 2012 až 2014, tedy v letech, kdy žila s bývalým přítelem Gerardem Piquém v Barceloně. Podle soudu to je dostatečně dlouhá doba na to, aby byla považována za daňovou rezidentku i přesto, že Shakira tvrdila, že už platí daně na Bahamách.

Nyní přišel se zajímavým tvrzením Pau Molins, právník Shakiry. Ten tvrdí, že kvůli podivnostem okolo španělského daňového systému musela kvůli svému jedenáctiletému románku s Piquém čelit šesti obviněním z daňových úniků místo tří. Mimo jiné přišel se šokující tezí.

„Shakiřino poblouznění ji stálo v přepočtu téměř tři miliardy korun! Kdyby se zamilovala do tehdejšího hvězdného obránce Realu Madrid Sergia Ramose (37) místo beka Barcelony Piquého, ušetřila by spoustu peněz,“ podotkl Molins podle britského listu Daily Mail v jednom z katalánských rádií. „Pořád se mluví o rovnosti všech Španělů, ale stále platí, že pokud máte bydliště v Katalánsku, můžete jít do vězení za trestný čin, za který by vás v Madridu nezavřeli. V hlavním městě totiž daň z majetku neexistuje,“ doplnil právník popové ikony.

Poté, co se Shakira v pondělí 20. listopadu přiznala ke všem obviněním, uvedla, že to udělala pro svou kariéru, ale především pro své syny Milana (10) a Sašu (8). „Musím si vybírat své bitvy a nejdůležitější pro mě teď je, aby mé děti žily plnohodnotný život. Já se díky tomu mohu soustředit na to, co je opravdu důležité. Sledovat, jak rostou a trávit s nimi čas, aniž bych je vystavovala utrpení. Prošly si těžkým obdobím a chci, aby mě konečně viděly šťastnou a mohly se společně dívat do budoucnosti,“ prohlásila kolumbijská rodačka prostřednictvím svého PR týmu.