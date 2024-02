Švédové na biatlonovém MS v Novém Městě: Velká kritika českého jídla!

Jedna z nejsledovanějších událostí v biatlonovém světě během letošního roku. Přesně takové označení si zaslouží mistrovství světa, které se letos koná v Novém Městě na Moravě. Pozornost vzbudila zejména švédská výprava, jejíž členové nejenže dorazili do Česka ve velkém stylu, ale také si neodpustili kritiku.

Pro úspěch dělají očividně vše. Jak na trati, tak mimo něj. Švédští biatlonisté v čele se Sebastianem Samuelssonem (26), který se aktuálně nachází na třináctém místě v celkovém hodnocení Světového poháru, dorazili do České republiky v rámci biatlonového šampionátu opravdu stylově. Konkrétně přiletěli tryskáčem, který si pronajali. Nejedná se ale o jedinou výstřednost skandinávské reprezentace.

Kromě toho si totiž přivezli i vlastní kuchařský tým, který jim bude připravovat jídla na míru. Jak uvedl švédský web Aftonbladet, důvodem tohoto rozhodnutí je špatná zkušenost s českou kuchyní. „Už jsme tu bydleli v jiných hotelech a česká kuchyně není naše oblíbená,“ postěžovala si Elvira Öbergová (24), které v současné době patří pátá příčka v celkovém pořadí SP. „Tím, že si s sebou můžeme přivézt vlastní kuchaře a jídlo bude perfektní, tak můžeme získat nějaké vteřiny na trati,“ doplnila.

Stejný názor má i její starší sestra Hanna (28). „Moje zkušenost s Českou republikou v minulosti, kdy jsme neměli vlastního kuchaře, byla… mírně odlišná kvalita jídla,“ potvrdila. Z kuchařů má radost i zmiňovaný Samuelsson. „Je fantastické, že si to můžeme dovolit. Samozřejmě, že na tom záleží. Poukazuje to na to, jak vážně bereme MS. Že úspěchu se opravdu snažíme podřídit všechno,“ přiblížil Švéd.

Mnohem ostřejší názor na tohle vystupování má ale například Nor Tarjei Bö (35), trojnásobný olympijský vítěz v biatlonu. „Švédsko se snaží přijmout nějaká extrémní opatření, aby nás dohnalo,“ nebral si Tarjei servítky v rozhovoru pro norskou televizi NRK. Na závěr dodal, že jeho země se naopak přiklání k variantě cestovat a zanechávat co nejmenší uhlíkovou stopu. Jak si Švédové povedou na trati? To se dozvíme v období od 7. do 18. února, kdy bude šampionát probíhat.