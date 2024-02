MS v biatlonu startuje! Úpravy trati do noci, ředitel závodů prozradil fígle

Už když přijedete k Vysočina Areně a vystoupíte z auta na louku sloužící jako parkoviště, začvachtání pod nohami vás ubezpečí, že na biatlonovém mistrovství světa v Novém Městě na Moravě nepanují úplně zimní podmínky, které by si nejen závodníci přáli.

I přes tyto nesnáze ve středu odstartuje světový šampionát, který toto dějiště hostí podruhé. Poprvé se tak stalo před dlouhými 11 lety a už tehdy byly tribuny natřískané fanoušky, kteří vytvořili neskutečnou atmosféru. To samé se očekává i nyní, kvůli tomu se sem těší i zahraniční hvězdy.

„Nové Město? Jasně že se mi jako první vybaví neskuteční fanoušci a ta skvělá atmosféra tam,“ hlásil třeba Tarjei Bö.

Dvě jasná česká jména

Ten bude za Norsko rozjíždět jejich smíšenou štafetu, ve které samozřejmě nebude chybět ani jeho mladší a úspěšnější bratr Johannes. Na prvním úseku s Tarjeiem poběží za Česko Michal Krčmář.

„Dvě jména v české sestavě byla jasná, a to jsou Michal a Markéta Davidová. Musela by tam být viróza nebo lehčí zranění, aby nezávodili. Jsou dlouhodobě opory týmu,“ hlásil trenér mužů Michael Málek.

Trenéři museli vždy ze dvojice vybírat v případě zbytku mix štafety. „Já jsem si myslel, že nasadíme Jonáše Marečka. Jenže ten měl při tréninku menší nehodu, kdy zlomil hůlku, trochu cítil záda a říkal, že se necítí stoprocentně. Proto nakonec postavíme Tomáše Mikysku,“ vyprávěl Málek.

Také v případě žen byla ve hře dvě jména. „Nechci říct, že stejně jako u kluků by bylo v podstatě jedno, kdo pojede, ale i obě holky jsou na tom dost podobně. Co říkal Egil (Gjelland – kouč žen), Jess reagovala perfektně na vítr, cítí se na to. Kdyby se Jessica necítila, byla by připravena jet i Tereza Voborníková,“ dodal trenér mužského výběru.

Ve středu v podvečer tak bude tento kvartet bojovat o nejlepší umístění české smíšené štafety v sezoně – zatím byli, pokaždé v jiném složení, pátí a šestí. „Mít dobrý vstup do šampionátu je samozřejmě dobré, ale nikde není řečeno, že první úspěch může garantovat celé mistrovství světa. Pro nás je to ale částečné vítězství v tom, že v případě některých závodníků spadne tréma z domácího prostředí. Určitě bychom do toho chtěli vstoupit dobře,“ prohlásil ředitel Českého biatlonu Ondřej Rybář. Inspirací může být bronz domácí štafety na stejném místě před jedenácti lety.

Jak na tom kdo na začátku světového šampionátu v Česku je, se ukáže na trati, kterou nebylo tentokrát vůbec snadné připravit. Počasí v Česku totiž momentálně úplně neodpovídá konání zimního venkovního sportu, který potřebuje především sníh.

Pořadatelé? Na trati do jedné ráno

Toho je sice momentálně na tratích požadované množství, ale pořadatelský tým má dost co dělat. Aby zbytečně nepřicházeli o cennou komoditu, kterou nyní sníh je, minulý týden na pár dní přerušili úpravu tratí rolbami.

„Ve čtvrtek a v pátek jsme pak roztáhli tratě na takovou šířku, jak jsme potřebovali. Ale pak přišla nedělní noc, která nám vzala vítr z plachet. Bohužel, v noci nemrzne, v úterý bylo pět šest stupňů. Má se malinko ochladit, ale pod nulu to nespadne ani náhodou,“ žehral na nepřízeň počasí ředitel závodů Vlastimil Jakeš.

Právě on s kolegy tráví ve Vysočina Areně nyní spoustu času. „V pondělí jezdily tři rolby, končilo se v jednu ráno. Naváželo se až do půlnoci s obrovskými nakladači, a po půlnoci kluci sníh roztahovali. Také dnes (v úterý) jsme něco navezli, ale ne úplně tolik co v pondělí,“ vyprávěl v aréně, kde stál na sněhu, který je na první pohled opravdu hodně mokrý a těžký.

Navíc ne na všech úsecích je to ideální. „Trestné kolo je špatné, začala nám tam podtékat voda, jsou tam asfalty, vytvoří se tam laguny a začíná se to propadat.“

Podmínky na trati si vyzkoušeli v úterý už i reprezentanti, které v pondělí na trénink nepustil silný vítr.

„Byla to vydřená hodina dvacet pohybu na lyžích. A byl to opravdu pohyb jen dopředu, protože zatím se mi nezdálo, že bych na tom dokázala jet nějak rychleji. Říkala jsem si, jestli vůbec umím lyžovat. Je to klasicky takový jarní sníh, začíná to být hodně hluboké, mám promáchané lyžáky. Ale samozřejmě i směrem k závodům se trať vylepší, pořadatelé mají své tajné fígle, jak trať zpevnit,“ povídala po tréninku česká reprezentantka Lucie Charvátová, pro kterou je v této sezoně rychlý běh hlavní devízou.

Aby sníh neumřel

O jaké fígle tedy jde? „Jako všude, používá se sůl. A pak ještě.... jak to říct... používáme ureu, zkrátka hnojivo. Naučili jsme se však s tím co nejvíc šetřit. U těchhle dlouhých akcí sníh pak umře a už se nespojuje, je z toho písek a to je problém. Byl by to průšvih, muselo by se to znovu navážet, tak to musíme řešit tak, abychom to přežili,“ prozradil Jakeš.

Problémem pro ně není jen teplejší počasí a hlášený déšť, který by měl komplikovat středeční závod. Největší obavy jsou nejen u závodníků z větru. „Když je studený déšť, udělá se led a drží to, ale s teplým větrem to žere trať před očima,“ řekl ředitel závodů.

Ve středu se tedy ukáže, jak na tom budou nejen závodníci, ale také okruh.