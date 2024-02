Český krach na úvod MS, Krčmář pokazil už první střelbu. Slaví Francie

Slavnostní nálada ve Vysočina Aréně rychle vyprchala. Michal Krčmář si hned na úvod šampionátu prožil těžké chvíle. Při střelbě vleže mu nestačily ani tři dobíjené náboje a musel na trestné kolo. Střelnici opouštěl na předposledním 24. místě s minutovou ztrátou na čelo. Za ním vyrážel jen Korejec.

„Fakt to nedokážu vůbec vyhodnotit. Přišlo mi, že dělám to samé, co na nástřelu. I dobíjené rány, snažil jsem se s nimi pracovat, aby spadly. Ale nespadlo to. Sám za sebe nedokážu říct. Asi jsem to nezvládl,“ hodnotil pro Českou televizi Krčmář, kterému se nedařilo ani běžecky. „Vůbec nepřemýšlím nad běžeckou stránkou. Já jsem to zazdil na střelnici. Pokazil jsem vstup do šampionátu, hrozně mě to mrzí vůči členům našeho týmu a vůči fanouškům, kteří dneska přišli.“

Bylo to naposledy, co český tým musel na trestné kolo, velkou ztrátu z úvodu ale už nemohl stáhnout. Krčmář předával štafetu na jednadvacátém místě s víc než dvouminutovou ztrátou.

Tomáš Mikyska na druhém úseku potěšil fanoušky bleskovou střelbou, dobíjel jen jedinou ránu při položce ve stoje.

„Byl jsem dobře na terči, vzal jsem za spoušť a někam jsem si ji upálil,“ litoval.

V polovině trati byli Češi devatenáctí. Markéta Davidová překonala kritickou situaci na položce vestoje, kde se zdržela při dobíjení a na stavu strávila dlouhých 58 sekund. Běžecky ale patřila k nejrychlejším a posunula tým na čtrnáctou příčku.

Finišmanka Jessica Jislová se nejdřív posunula dopředu, ale pak se vytrápila na položce ve stoje, kde minula první tři rány. Nakonec zvládla odjet bez trestného kola a v cíli byla na čtrnáctém místě.

Pro českou smíšenou štafetu je to nejhorší umístění od roku 2009, kdy skončili Češi na MS v Pchjončchangu sedmnáctí.

První titul v Novém Městě získali Francouzi, které ke zlatu dovezla Julia Simonová. Druzí skončili Norové a Švédové díky finiši Elviry Öbergové těsně uhájili bronz před Švýcary.

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Smíšená štafeta (4x6 km): 1. Francie (Perrot, Fillon Maillet, Braisazová-Bouchetová, Simonová) 1:09:24,4 (1 trest. okruh + 9 dobíjení), 2. Norsko (T. Bö, J.T. Bö, Knottenová, Tandrevoldová) -45,2 (0+8), 3. Švédsko (Samuelsson, Ponsiluoma, H. Öbergová, E. Öbergová) -1:01,7 (0+10), 4. Švýcarsko -1:02,9 (0+3), 5. Německo -1:30,9 (1+9), 6. Rakousko -2:30,5 (0+7), ...14. Česko (Krčmář, Mikyska, Davidová, Jislová) -4:47,8 (1+13).