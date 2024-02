Moravec vzpomíná na začátek biatlonového šílenství na domácím MS: Bronzová exploze!

Tady to všechno začalo. Český biatlon sem tam přivezl medaili velké akce i dřív, ale teprve až bronz smíšené štafety na domácím MS v roce 2013 rozpoutal pořádnou horečku. Hrdina legendárního závodu Ondřej Moravec (39) na ten den nikdy nezapomene.

„Bronz je pro nás jako zlato,“ zářil tehdy finišman Moravec, když díky bezchybné střelbě dotáhl sebe i parťáky Vítkovou, Soukalovou a Soukupa k vysněné medaili. Dnes, po 11 letech, na svých slovech nic měnit nehodlá.

Neskutečná odměna

„Moc závodů si nepamatuju, ale tenhle teda jo! Byl jsem strašně nervózní, až jsem si přivolal pocit, že na mě něco leze, měl jsem knedlík v krku,“ vzpomíná, jak na něj dolehla tíha čtvrtého úseku před domácím publikem. Bronzovou krasojízdu v cílové rovince si o to víc užil. „Když tak jedete před tolika fanoušky a víte, že medaili máte v kapse, je to neskutečná odměna,“ září mu ještě dnes.

Bronzový úspěch program šampionátu otevíral. Na velkou párty nebyl prostor a Moravec si vybavuje aspoň to, jak Soukalová dodržela slib, že po medaili zazpívá fanouškům. V pozdějších letech si ale Češi oslav užili až až. „Ale já myslím, že bychom úspěchy měli, i kdyby se nepovedl tenhle bronz, já byl tehdy na MS dvakrát čtvrtý. Samozřejmě bylo strašně příjemné to doma odšpuntovat, prostě není,“ má jasno závodník, který má doma tři medaile z OH a šest z MS.

Jak trávili bronzový šampionát Davidová a spol.?

Na současných hvězdách českého týmu je nejlépe vidět, jak dlouho trvá biatlonová horečka. Když se MS v roce 2013 zastavilo na Vysočině poprvé, většina z nich byla dítka školou povinná. Jak tedy Davidová a spol. vzpomínají na bronzový šampionát?

Markéta Davidová (27) „Na jednom závodě jsem tu byla na tribuně, ale už si vážně nevzpomenu, jaký to byl. Já jsem tehdy biatlon upřímně ještě moc nesledovala.“

Michal Krčmář (33) „Já tu jel štafetu, byl jsem přitom úplný zobák a vůbec jsem s tím nepočítal. Ale na dojezd na 6. místě vzpomínám strašně rád, to bylo krásné otevření kariéry.“

Jessica Jislová (29) „Vybavuju si, jak Gábina Soukalová přijela na prvním místě a mávala lidem. Nebo to bylo až na SP o tři roky později? Tak vidíte, nepamatuju si vůbec nic!"