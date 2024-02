Rady pro fanoušky před MS v biatlonu: Hodinu před startem podpis nechtějte

Video se připravuje ... Mnoho fanoušků přijde na biatlonové závody podívat se zpovzdálí na své oblíbence. Zároveň je ale spousta těch, kteří si s nimi chtějí udělat fotku, přidat do sbírky jejich autogram. Co doporučují biatlonové hvězdy a sportovní ředitel, aby byli spokojení diváci, ale také samotní biatlonisté? Přečtěte si rady před mistrovstvím světa, které v Novém Městě na Moravě začíná už ve středu 7. února.

Markéta Davidová, biatlonistka „Já si přeju, ať si to hlavně užijí. Současně bych byla ráda, aby trošku respektovali nějaký náš osobní prostor a měli s námi i trpělivost. Protože myslím, že to bude náročné. Už Světový pohár v Novém Městě pro nás byl hodně náročný, protože jsme tam trávili třeba hodinu po závodě podepisováním. A to myslím, že na mistrovství světa nebude v takové míře možné, abychom stihli dobře zregenerovat. Občas nás fanoušci oslovují i při tréninku, což je přesně to, co jsem říkala, že s námi musí mít trpělivost. Ne vždy jsme totiž schopní vyhovět jejich požadavkům. My jim rádi splníme přání, ale ne vždy to jde. To by totiž pak člověk místo hodiny tréninku strávil hodinu focením. Což samozřejmě není možné.“

Ondřej Rybář, sportovní ředitel Českého svazu biatlonu „Český fanoušek se zatím vždy choval jako férový fanoušek. Když přijde, tak nepíská na cizí závodníky, nefandí nějakou vulgární formou, ale dokáže ocenit všechny výkony. To tady bylo, a proto si to Martin Fourcade, Emil Svendsen nebo Tarjei Bö, který to pamatuje, vždy chválili. Všichni si tady tu atmosféru hrozně užívali, protože český fanoušek je fantastický. Takže v první řadě bych apeloval: Zůstaňte, jací jste, fanoušci, na které jsme i my hrdí. Druhá věc je ta, že když se někdo ze závodníků na ně nepodívá, neusměje, když je v módu před závodem, tak ať to neberou, že je nafoukaný. On se koncentruje na závod. Takže ať to berou tak: Aha, on teď něco řeší. Berte to, prosím, s odstupem, protože biatlonisté jsou v tu chvíli ve svém pracovním procesu.“