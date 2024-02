Kdysi talent, a pak průšvihář Egon Vůch je v Rakousku terčem frajerek i frajerů: Dostal na budku!

Normální smrtelník by na ty maléry, průšvihy a eskapády potřeboval tři životy. Kdysi fotbalový talent Egon Vůch (33) prožil další. V Rakousku krvácel z tržné rány v obličeji.

Bývalý ligista z Teplic, Plzně, Liberce či z Kazachstánu tam kope »pralesní« 1. Landesligu za SC Retz, a jak už je jeho hezkým zvykem, zaskočil si tam do nálevny. Ven vyšel Egon s rozbitou budkou, protože se nelíbil zdejším chasníkům.

Zleva, zprava

„Frajeři neustojí, že frajerky po mně čumí. To je pro mě úplně nejvíc. Když jdou po tobě zleva a zprava, musíš něco schytat. Mám otevřený obočí, ale to není nic,“ popsal příčinu svého nefotbalového šrámu. „Prezident klubu mě odvezl pryč a říkal, ať se tam už nevracím. Teď se ale seberu a jedu tam zpátky. Teprve poznají, co to je světskej,“ pohrozil Vůch rváčům odvetou.

To je celý flamendr a potížista Egon. Jedna rána mu nestačí. V hotelovém pokoji před lety roztřískal lampu a vyhodil set-top box z okna. Nasekal dluhy, rozfofroval cirka 20 milionů korun a v roce 2022 se proslavil unikátní loupeží. Během charitativního zápasu ukradl v restauraci z mrazáku zmrzlinu v hodnotě 7000 kaček, načež se na sociální síti »v legraci« chlubil fotkou s nanukem…