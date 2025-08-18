Německý cyklista a dobrý přítel Dahlmeierové v Česku: Byla superstar, ale vůbec se tak nechovala
V Česku se objevil kvůli úplně jinému sportu. Němec Anton Palzer už pátým rokem závodí v silniční cyklistice a ve čtvrtek nastoupil do podniku Czech Tour. K cyklistice se ale dostal velmi netradičně ze skialpových závodů. A právě z tohoto prostředí se znal také s nedávno zesnulou Laurou Dahlmeierovou (†31). „Byl to šok pro celé Německo. Laura byla u nás superstar, ale vůbec se tak nechovala,“ vzpomínal před startem Czech Tour v Praze.
Jeho příběh zaujal před pěti lety celý cyklistický svět. Vstup Antona Palzera do cyklistiky byl velkou atrakcí. Sám totiž nikdy o tom, že by závodil na kole, neuvažoval. Věnoval se závodně běhu do vrchu a v zimě skialpinismu. Jen v tréninku používal jako doplňkový nástroj kolo. Ale jeho čísla natolik zaujala šéfa současného celku Red Bull-Bora-hansgrohe Raplha Denka, že německého sportovce pozval na tréninkový kemp. Jenže on si této nabídky všiml až po třech letech. I tak se ale se stájí, která má německou licenci, dohodl a už pět sezon za ni závodí.
Letos se Palzer, který většinou působí jako horský domestik, už počtvrté objevil na Czech Tour. „Znám to tu už docela dobře. Je to fantastický závod, skvělá příležitost pro mladé závodníky, aby se ukázali,“ chválil před čtvrtečním startem, který se poprvé uskutečnil v Praze.
On sám už ale mezi mladíky nepatří. Do profesionální cyklistiky vstupoval v 28 letech. „Je mi už 32 let, ale myslím, že ještě pár let můžu pokračovat. Jsem za těch skoro pět let opravdu vděčný, cyklistiku mám moc rád,“ říkal rodák z Berchtesgadenu.
Na to, že dnes se začínají mladíci v pelotonu projevovat už ve 22 letech, někteří i dřív, je se svou kariérou, která začala mnohem později, spokojený, i když přechod nebyl vůbec snadný. „Ale podle mě se mi to podařilo docela dobře. Skončil jsem v top 10 v celkovém pořadí na Kolem Turecka, tady u vás jsem byl předloni dvanáctý. Objel jsem dvě Grand Tour, což bylo hodně speciální. Můj závodní program byl vždy dobrý, měli ve mě důvěru, že jsem silný domestik.“
Společný manažer i zásah pro celé Německo
V aktuální sezoně ho ale provází velká smůla, což jen podtrhla Czech Tour, kde po pádu v úvodní etapě už do té druhé nenastoupil. „Je fakt, že letos to mám jako na horské dráze, hodně pádů, nemocí. Ale je to součást hry. Zdraví je nejdůležitější věc, takže opravdu nejsem pitomý, abych pokračoval s otřesem mozku nebo něčím podobným,“ přiznal cyklista, který letos nedokončil hned pět závodů.
I jeho nedávno rozesmutnila tragédie, při níž v Pákistánu při horolezeckém výstupu zahynula bývalá biatlonistka Laura Dahlmeierová. „Lauru jsem znal moc dobře, měli jsme společného manažera a trávila i hodně času v mém městě. Byli jsme dobří přátelé. Takže to byl šok, byla příliš mladá. Na druhou stranu horolezectví je velmi náročný a nebezpečný sport. Myslím, že když děláte tento sport, uvědomujete si, že se něco může stát. Ale jak už jsem říkal, odešla velmi brzy,“ vyprávěl už hodně ztišeným a rozesmutnělým hlasem.
Smrt Dahlmeierové podle něj zasáhla celé Německo. „Byla sportovkyní v nejznámějším zimním olympijském sportu v Německu. Laura byla velmi známá díky svým úspěchům, ale hlavně proto, že byla tak skromná. Byla superstar, ale vůbec se tak nechovala, byla prostě jednou z nás. Takže myslím, že spousta lidí je stále smutná,“ dodal Palzer.
Anton Palzer
Narozen
11. března 1993 (32 let), Ramsau, Německo
Výška/váha
178 cm / 62 kg
Disciplína
silniční cyklistika
Tým
Bora-hansgrohe (od 1. dubna 2021)
Největší úspěchy
Skialpinismus: 2. místo MS 2021 (Andorra), vítěz několika podniků Světového poháru.