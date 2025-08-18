Lyžařská královna Shiffrinová: V šoku kvůli bratrovi!
Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová (30) toho jako elitní sportovkyně zažila spoustu a mohlo by se zdát, že jen tak něco ji vykolejit nedokáže. Teď ale přišla situace, kdy dvojnásobná olympijská vítězka naprosto oněměla. »Na vině« byl její starší bratr Taylor (33).
Mikaelin sourozenec Taylor se před časem náhodou znovu potkal se svým kamarádem, bývalým profesionálním cyklistou Christhianem Ravelem. Oba se spontánně rozhodli, že spolu začnou jezdit na kole. Z toho ale nakonec vzešlo něco mnohem většího.
Přihlásili se na extrémně náročný závod Leadville 100. Během tohoto legendárního amerického mountainbikového podniku závodníci urazí 169 kilometrů v terénu a musí překonat převýšení přes 3 000 metrů. Taylor přitom trénoval jen šest týdnů a souběžně chodil do zaměstnání, kde působí jako datový analytik.
„Je spousta důvodů, proč svého staršího bratra obdivuji, ale tohle je asi ten nejvýznamnější,“ přiznala Mikaela, která připomněla podmínky, jakými si její bratr se svým kamarádem při závodu prošli. „Jsem šokovaná, zmatená, ohromená,“ vyjmenovala své pocity. „Upřímně, jsi prostě nejcoolovější. Inspiruješ mě!“ dodala pyšná mladší sestra na účet Taylora.