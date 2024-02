Ina T. o Jágrově retro šatníku: Potrpěl si na kvalitu!

Co návrat do svého domu v Pittsburghu, to přehlídka retro věcí. Tentokrát se legendární hokejista Jaromír Jágr podělil s fanoušky o to, co v »devadesátkách« oblékal. A jeho tehdejší styl neunikl ani oku módní policistky Blesku Iny T.!

Výletem do třicet let vzdálené módní minulosti dal Jaromír Jágr svým fanouškům vzpomenout na trendy 90. let, z nichž některé z nich ve více či méně obměněné podobě hlásí v posledních letech návrat. Perfektně zachovalé kousky jasně poukazují na fakt, že si hokejová legenda už v mládí potrpěla na kvalitu ručního zpracování na míru, což mimo jiné vyžadovala i jeho sportem zocelená postava, která jednoduše nezapadala do průměru běžných konfekčních velikostí.

Nejextravagantnějším kusem budiž pod koleny končící jednořadý kožený kabát rovného střihu z jehnětiny, který by však v patřičném nadčasovém modelu obstál i dnes a dá se označit za nosný prvek outfitu tzv. statement piece.

Kárem puncovaná saka v prodloužené délce a vycpávkami ramen poukazují na vývoj střihu, řadíc se v 90. letech k trendy nepostradatelným elementům šatníku.

A přiznávám, že mě osobně nejvíc zaujal textury kůže a vlny kombinující, do aktuální módy navrátivší se sportovní bomber s náplety rukávů, který hokejová legenda nosila s džínami vysoko v pase, opatřenými širokým opaskem, jež dohromady perfektně akcentují tehdejší, mainstreamu odpovídající siluetu. Představujíc malý poklad, který se dá v aktuálnějším stylingu nosit i dnes.