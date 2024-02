Tenisová hvězda Petra Kvitová mlžila v show Máme rádi Česko: Točila těhotná!

Oblékla volné černé tričko a delší světlé sako, od pasu dolů se schovala za panel. Když loni v prosinci točila Petra Vaňková Kvitová (33) zábavný pořad Máme rádi Česko, už nosila pod srdcem dítě! Jenže o tom ještě mlžila...

Slavná tenistka byla nadšená, ale nechtěla to zakřiknout. Přímé odpovědi na těhotenství se proto vyhnula.

Je ze tří dětí

Touhu po potomkovi přitom nijak netajila. „Odmalička jsem chtěla být maminkou. Jsem ze tří dětí. Mám dva starší bratry a mám s nimi skvělý vztah. Určitě bych chtěla děti,“ přiznala Petra. „Je to smutné, že ženy musí dát potom sportovní kariéru na vedlejší kolej, když cítí, že by děti chtěly. Je to pro ženu omezení. Muži si mohou hrát, jak dlouho chtějí, pokud jim to zdraví dovolí," upozornila na nespravedlivé výhody silnějšího pohlaví v bílém sportu.

Skrytá radost

Přitom se v hloubi duše velmi radovala. Odtajnění nejkrásnější novinky si nechala až na přelom roku. „Přejeme vám vše nejlepší do nového roku a zároveň se s vámi chceme podělit o skvělou novinku. V létě očekáváme miminko,“ napsala Petra na sociální síť. A ukázala i snímek z ultrazvuku. To, jak v pořadu Máme rádi Česko maskovala těhotenství, můžete vidět už dnes od 20:15 hod. na Primě.