Jágr zpátky ve svém hnízdě v Pittsburghu: Ukázal svou módu z devadesátek

Před pár dny zažil Jaromír Jágr v Americe obrovskou slávu. Jeho milovaní »Tučňáci« vyřadili jeho dres s legendárním číslem 68 a vyvěsili jej ve svém domovském stadionu. Už tradičně »Džegr« zavítal také do domu, který si během svého někdejšího angažmá v NHL pořídil. Také tentokrát fanouškům nabídl ukázku toho, co v 90. letech nosil. A jeho příznivci šli do kolen!

Co příjezd do Pittsburghu, to návrat do minulosti. Jaromír Jágr při svých cestách do Pensylvánie na sociálních sítích rád sdílí skvosty ze svého někdejšího sídla, ve kterém jako kdyby se zastavil čas. Nedávno svým fandům ukázal fungování faxu, retro ložnici s VHS přehrávačem i hifi věží a tentokrát sáhl do svého šatníku. A mladší generaci asi přecházel zrak!

Na instagramu se pochlubil sakem, na kterém je dokonce našito jeho jméno. „Ale musím říct, byl jsem udělaný,“ usoudila česká legenda, když si všimla, že přes ramena má podstatně více místa než před lety. „A měl jsi možná i delší ruce,“ dobíral si ho filmový režisér Petr Větrovský, který do domu zavítal s ním. Stejně jako Jágrova partnerka Dominika, jež našla honosný kožich. „My nemusíme jezdit nakupovat. Stačí otevřít skříň tady v baráku,“ nadchla se.

Dalším skvostem, který Jágr našel ve svém devadesátkovém šatníku byl kožený kabát. „Tady ten se hodil, když jsem jel do Kanady a byla zima,“ vzpomínal majitel kladenských Rytířů. Poslední perlou byla baseballová bunda, která je dokonce 30 let stará a Jaromír v ní pózoval na hokejové kartičce. Tímto kouskem dokonce uchvátil svou neteř a módní blogerku Pavlínu. „Přivez ji hlavně domů. Půjčím si ji,“ vtipkovala.

Někteří z fanoušků se Jágra po sérii videí dokonce ptali, jestli je možné si jeho nevyužívaný dům v Americe pronajmout například na platformě Airbnb. Těžko říct, jestli by taková nabídka byla zajímavější kvůli svému majiteli anebo pro své prostředí, ve kterém jako kdyby se zastavil čas...