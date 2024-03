Velká změna geniálního trenérského šílence Kloppa: Nová žena, zrak i zuby!

Ten chlap prostě nestárne! Jeden z nejúspěšnějších a hlavně nejcharizmatičtějších trenérů na světě Jürgen Klopp (56) teď přijel okouzlit také Česko.

Už při výstupu z letadla rozzářily jeho leskle bílé zuby pochmurnou Ruzyni. Keramické fazety ale jen dokreslují, jakou změnou za poslední léta kouč prošel. Z řízného obránce v druholigové německé Mohuči, který o sobě tvrdil, že má »nohy na divizi a hlavu na ligu«, se vypracoval v trenérskou legendu. „Už můj třídní mi na základce při předávání vysvědčení říkal, že doufá, ať mi vyjde kariéra u fotbalu,“ chechtal se Klopp, jenž přesto vystudoval na univerzitě magistra!

V kopané to ovšem dotáhl ještě mnohem dál – dalo by se říct, že až na »doktora věd«. Vždyť podceňovaný Dortmund dotáhl k titulu v bundeslize a do finále Ligy mistrů, kterou pak v roce 2019 vyhrál už za kormidlem Liverpoolu. S anglickým klubem navíc po 30 letech bídy ovládl Premier League. To už měl kromě nového chrupu spravené i oči!

„Bez brýlí vypadám divně, co?“ culil se a na tuhle změnu si musela zvykat i jeho druhá choť Ulla. Tu první Sabine, s níž byl 13 let ženatý, totiž podle zpráv německého tisku semlela manželova náročná kariéra.

Právě oddanost k fotbalu ale nyní dohnala i samotného Kloppa. Přestože měl v Liverpoolu smlouvu až do roku 2026, po letošní sezoně to na lavičce zabalí. Prý se bojí, že už nezvládne den co den řídit vlastně celý klub a do toho ještě »šílet« při zápasech.

„Byla to tu pro mě pohádka. Ale musíte jí být ochoten obětovat sto tisíc procent. Devět let jsem tu takhle pracoval, ale nechci se dostat do situace, že bych třeba v září zjistil, že už dál nemůžu. Proto raději skončím dřív než později. A snad si ještě užiju normální život, než bude příliš pozdě,“ mrkl na Ullu, která asi jako jediná z Liverpoolu Kloppův předčasný konec uvítala.

»NORMÁLNÍ« LEVIČÁK

Klopp o sobě rád prohlašuje, že je »normální chlap«. „Snad mi to zůstalo dodneška,“ usmívá se už jako trenérská legenda. Když ovšem začínal, musel si projít »bahnem«. Kromě fotbalu si v 80. letech přivydělával na brigádách ve videopůjčovně nebo nakládáním těžkých krabic do kamionů. Na tuhle zkušenost ale nezapomněl ani poté, co pohádkově zbohatl.

„Jasně, že jsem levičák! Nikdy bych nevolil stranu, která sníží daně těm nejbohatším,“ tvrdí Klopp, přestože by na tom osobně dost vydělal – v Liverpoolu si totiž přijde (před velkým zdaněním) na jednu a čtvrt miliardy korun! „Když se ale daří mně, chci, aby z toho něco měli i ostatní,“ má jasno.