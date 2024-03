Trpišovský: Z Milána se mi nejvíc líbí Giroud. Na San Siru si zachytá Staněk

Na San Siru jste už jednou se Slavií hrál a byla z toho remíza 1:1 s Interem. Vzpomněl jste si na to, když jste sem dorazili?

„Budeme v zápase potřebovat podobné nastavení jako tehdy. Mám na to hezké vzpomínky, byl to první zápas se Slavií v Lize mistrů. Podali jsme dobrý výkon, fotbalově, mentálně i běžecky. Jsem rád, že na stejném stadionu zažiju utkání s Interem i AC. Myslím, že to bude podobné, Milán je doma silný. Otázka je, jak nastoupí vepředu, ale s Laziem hráli v pátek, takže měli dostatečný čas mezi zápasy. Levá strana Leao a Hernandéz patří ke světové třídě v ofenzivní činnosti. Líbí se mi dost i středoví hráči jako Reijnders či Bennacer. Brankář Maignan zase umí skvěle rozehrávat, koukal jsem, že má za v posledních třech sezonách v AC Milán tři asistence, to je unikátní. Je to zkrátka komplexní tým. Musíme se dobře zajišťovat, vykrývat a minimalizovat jejich silnou kombinaci na posledních třiceti metrech. Perfektní defenziva, ale zároveň hrát aktivně a ne jen bez míče.“

Jak moc vás těší, že je týmu dlouhodobě k dispozici Lukáš Provod?

„Věřím, že Lukáš bude jedním z nositelů té mentality v týmu, má tyhle zápasy za sebou. Když má den, je skoro nebránitelný. V této sezoně má náznaky, kdy se zase dotýká svého starého stropu. Musím říct, že mu více vychází zápasy na evropské scéně. Třeba to proti Milánu zase ukáže. Věřím, že se vrátí do staré formy, chtěli bychom, aby byl ještě více bodový. Má skvělou střelu, ale rád bych, aby se dostával do více šancí ve vápně. Věřím, že to bude jeden z tahounů nového týmu, který budujeme.“

Taktika lehce odkrývat karty na tiskové konferenci se vám na podzim vyplatila. Prozradíte nějaké jméno ze sestavy?

„Rád v tom budu pokračovat. Pokud se nic nezmění, obsazení v bráně bude stejné jako v neděli. S výkonem Jindry Staňka jsme byli spokojení po všech stránkách. Potřebujeme, aby se sehrával s týmem. A protože jde o vyřazovací část, přidám i bonus: Tomáš Vlček si po prvním derby v základní sestavě zkusí i utkání na San Siru. Dostane další možnost pro svůj sportovní růst.“

V posledním zápase jste hrál na čtyři obránce. Jak přistoupíte k zápasu teď?

„Máme za sebou trochu jiný program, hráli jsme v neděli náročný zápas, předtím 120 minut. Ivan Schranz musel třeba střídat kvůli zranění v poločase, na zdravotní stav některých stále ještě čekám. Třeba Mojmír Chytil odehrál obě derby a v neděli je další důležitý zápas. Nedělní zápas jsme tímto způsobem odehráli, ale naše hra je v defenzivě variabilní. Hrajeme hodně na riziko a musíme vždy zvolit defenzivní postavení dle soupeře. Vnímáme, jak Milán hraje a podle toho zvolíme sestavu i způsob hry. Ale těžko se připravuje na soupeře, jakým je Leao, v zápasech či na tréninku na něj nenarazíte.“

Hostující sektor je vyprodaný, celkově se očekává vysoká návštěva. Vnímáte to jako historický zápas pro klub?

„Návštěvy fanoušků, kteří za námi cestují, jsou výjimečné. Na podzim jsme hráli v Římě, kdy byla podobná návštěva a mám z toho hrozně dobrý pocit. Dostávat se na takové stadiony, je pro mě jeden z vrcholů působení ve Slavii. AC Milán je klub, na kterém jsem vyrůstal, byli jsme zavřeni v totalitním režimu a moc možností vidět velké fotbaly nebylo. Ale Milán byl tak dominantní, že jsme ho mohli vidět v televizi. Tradice tady je obrovská.“

Anketa Postoupí Slavia přes AC Milán v Evropské lize? ANO NE

Kdybyste chtěl, aby nějaký hráč soupeře nenastoupil, kdo by to byl?

„To je složité, protože já budu šťastný, když proti nám hvězdy nastoupí. Spíše řeknu, jaký se mi osobně nejvíce líbí a to je Olivier Giroud. Obrovská postava světového fotbalu, vídáme ho opakovaně ve velkých finále všelijakých soutěží. Potkali jsme ho i s Chelsea a je to čest.“

Na podzim měla Slavia v základní skupině skvělé výsledky. Dá se z toho těžit i v play off?

„Mám z tohoto týmu hroznou radost. Sedmým rokem hrajeme evropské poháry a zároveň došlo k velké obměně, stavíme nový tým. Spousta kluků Evropu zažívá poprvé, snažíme se na ně převést potřebnou mentalitu. A daří se to, v Evropě je často větší intenzita a to nám hodně svědčí. Myslím, že jsme na jaře ještě silnější.“

Co vás nejvíce uchvátilo na San Siru?

„Miluju stadiony. Užívám si, že mohu být na stadionech, co jsem vídal v televizi. Představuji si tady van Bastena a tak dále. Pro mě jsou takové stadiony ten největší dárek, co mohu dostat.“

Mohly by na stejném stadionu hrát Sparta a Slavia?

„Když jsme tu byli minule, vše bylo v barvách Interu do každého koberečku. Nyní je to v barvách AC, překvapuje mě, kolik to musí dát práce. Je tu rivalita, ale zároveň tu dýchá úcta k fotbalu. Nevím, jak by to fungovalo v Praze, ale já jsem rád, že máme vlastní stadion a nemusíme se dělit.“