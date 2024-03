Berlusconiho škrty a čínské miliardy k ničemu. Milán žije díky „moneyballu“

V italském fotbale jde všechno trochu pomaleji. A než se AC Milán vypořádal s následky škrtů ve výdajích od Silvia Berlusconiho a nesmyslného utrácení následných čínských vlastníků, stálo ho to jedenáct let bez titulu. Nyní je ale díky americkým investorům a „moneyball“ přístupu opět na dobré cestě k tomu být moderním velkoklubem.

Není to tak dávno, co Berlusconiho tým hvězd válcoval Evropu. Konzervativní politik se nebál pro svůj milovaný klub nakupovat to nejlepší, co bylo na trhu. Nic ale netrvá věčně. Titul v roce 2011 už do jisté míry vykopali „rossoneri“ se starou gardou a když přišla nutná mohutná přestavba kádru, italský miliardář peněženku zavřel. Tím začala doba temna.

Průměrní hráči, malé investice, upadající výkony. Když tak v roce 2017 při svém „fotbalovém dobývání Evropy“ přispěchali s nabídkou čínští investoři, fanoušci to vítali. Jak se ale potvrdilo, peníze nejsou všechno. Bezhlavé utrácení nových vlastníků (jen v létě 2017 dali za posily 270 milionů eur) ke zlepšení nevedlo, klub se akorát dostal do finančních potíží. V roce 2019 musel kvůli hrozbě sankcí UEFA dokonce odstoupit z Evropské ligy.

Spása přišla z USA. Po vlně čínských vlastníků je totiž aktuálním trendem příliv těch amerických, konkrétně v Serii A vlastní Američané devět klubů z dvaceti. „Přichází s novými nápady, nabírají talentované lidi na všechny možné pozice, z místních i zahraničních univerzit. To je klasické americké knowhow, které přináší sem,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport marketingový šéf FC Benátky Gianluca Santaniello a dodal: „Bohužel i pro zahraniční kapitál je tady strop, který zosobňují zastaralé způsoby patrné ve vedení italského fotbalu.“

Společnost Elliott, která Milán v roce 2018 po Číňanech přezvala, je často označována jako „supí fond“. Stejně jako okřídlení dravci jdou tyto společnosti po mršinách, subjektech s velkými finančními problémy. Restrukturalizují je, dosadí do nich správné lidi a během pár let subjekt prodají. Nezní to nijak romanticky, ale milánskou „mršinu“ to obživlo.

Do klubu se vrátil Paolo Maldini, šikovní skauti a analytici, začalo se pracovat s takzvanou „moneyball“ strategií (tedy hledání děr na trhu pomocí datové analýzy) a titul se v roce 2022 vrátil do červenočerné části lombardského města.

Italský gigant v minulé sezoně dokráčel do semifinále Ligy mistrů, v lize ale mohutně zaostával. Na domácí titul nedosáhne ani v této sezoně. Přesto je pod vedením americké společnosti RedBird v dobré kondici, fotbalem baví, přivádí zajímavé hráče a chystá přesun na vlastní moderní stadion. A to je v současném italském fotbale nadstandardní pozice.