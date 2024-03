Priske vs. Liverpool popáté: v Anglii špatné vzpomínky i bod z Ligy mistrů

Po angažmá v belgickém Genku se vydal do soutěže světově nejsledovanější. V létě roku 2005 si dánský zadák, tehdy osmadvacetiletý Brian Priske, vysloužil přesun do Portsmouthu. Za sebou už měl například i start na mistrovství Evropy. V Portugalsku 2004 naskočil do utkání s Itálií, prohru s Českem ve čtvrtfinále sledoval z lavice.

V Premier League nakonec absolvoval sezonu - z třiceti utkání byl šestadvacetkrát v základní sestavě. Dvakrát z toho proti Liverpoolu. V listopadu 2005 musel kousat prohru 0:3 na Anfieldu. Na druhé straně skóroval kupříkladu Fernando Morientes, nastoupili Steven Gerrard či Jamie Carragher. Češi Vladimír Šmicer s Milanem Barošem už byli pryč. Stejně tak se minul v Portsmouthu s Patrikem Bergrem.

Další zápas s Liverpoolem pak padl na Priskeho rozlučku s Anglií, v květnu 2006 z toho byla domácí porážka 1:3. „Docela jsem s nimi prohrával,“ podotkl Priske na tiskovce před zápasem Evropské ligy proti červeným.

Trenérskou bilanci má maličko lepší. V Lize mistrů, kam se v roce 2020 jako kouč Midtjyllandu prodral přes pražskou Slavii, zapsal vedle prohry remízu. „Setkal jsem se s nimi dvakrát jako hráč, dvakrát jako trenér a třikrát prohrál. Nemůžu říct, že bych tedy na vzájemná setkání měl nějaké skvělé vzpomínky, alespoň co se týče výsledků,“ glosoval kouč Sparty.

Ve čtvrtek má další možnost.

Priske vs. Liverpool

Trenér

Liga mistrů - skupina

27. 10. 2020 Liverpool - FC Midtjylland 2:0

9. 12. 2020 FC Midtjylland - Liverpool 1:1

Hráč

Premier League

19. 11. 2005 Liverpool - Portsmouth 3:0

7. 5. 2006 Portsmouth - Liverpool 1:3