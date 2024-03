Šmicer: Jestli Klopp získá čtyři trofeje, musejí ho na Anfieldu zamknout

V Liverpoolu strávil překrásné roky, v roce 2005 se nesmazatelně zapsal do klubových dějin památným gólem a proměněnou penaltou ve finále Ligy mistrů proti AC Milán. Pro Vladimíra Šmicra tak bude mít čtvrteční pohárový večer obou pražských „S“ dvojnásobně sladkou příchuť: svůj někdejší tým bude na dálku sledovat proti Spartě, Slavii bude přímo na stadionu San Siro držet palce. „Když jsem za Liverpool hrál, tak mi nedošlo, kolik fanoušků klub po celém světě má. Vnímám to až teď, kdy se za Liverpool účastním partnerských akcí a zápasů,“ říká Šmicer v rozhovoru pro podcast Liga naruby.

„Když jsem v roce 1999 do Liverpoolu přišel, měl jsem nahradit McManamana, který šel do Realu,“ vzpomíná Šmicer ve speciálním díle Ligy naruby: „Cestou na první trénink jsem byl strašně nervózní. Říkal jsem si – tam budou Owen, Fowler, všechny hvězdy... Tréninkové centrum bylo strašně chudé: židle, věšák, čtyři vany, žádná rehabilitace. A třeba Fowler se mě moc hezky ujal, byl skvělý, nic hraného,“ vzpomíná.

V nadsázce došlo i na poměřování legendárního statusu: kdo je v Liverpoolu vlastně víc – The Beatles, nebo fotbalový klub? „Dobrá otázka. Písničky The Beatles jsou nesmrtelné, takže bych to viděl padesát na padesát. Ale na druhou stranu – klub tady bude vždycky,“ dodává s úsměvem Šmicer.

Jak by měli na Anfieldu udržet loučícího se Kloppa? A jak probíhá spolupráce Liverpool – Šmicer teď? Jakou šanci mají ve čtvrtek Sparta a Slavia? Celý rozhovor s Vladimírem Šmicerem najdete na www.liganaruby.cz