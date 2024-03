Georgina šokovala fanoušky fotkou: Ututlali s Ronaldem svatbu?!

Způsobila pořádný poprask! Partnerka Cristiana Ronalda (39) fanoušky před časem vzala do svého soukromí, kterým je provedla důkladně. Pozorní diváci si mohli všimnout, že by se rozhodně nebránila veselce se slavným fotbalistou, který se tehdy vyjadřoval dost neurčitě. A teď sdílela Georgina Rodríguezová (30) fotku, kterou svým sledujícím vyrazila dech!

Georgina ve svém dokumentu dříve mluvila o tom, že těžké časy ji pomohla často překlenout víra v boha a velmi často chodila rozjímat do kostela. Právě z něj teď také přidala svou fotografii, na které stojí u jakéhosi oltáře. Zarážející byl ovšem fakt, že je na obrázku oděna do bílých šatů a v ruce drží bohatou kytici. A v některých fanoušcích by se krve nedořezal. Že by do toho jeden z nejlepších fotbalistů světa konečně praštil?!

„Požehnání od vás,“ napsala Georgina k fotce, což vyznělo všemi způsoby. Faktem ale je, že půvabná Španělka má velmi ráda pompézní věci a jakýkoliv důvod k oslavě si nenechá ujít. Bylo by tedy při nejmenším nezvyklé, aby o vlastní svatbě informovala takto úsporně a daleko pravděpodobnější je, že si během velikonočního týdne prostě jen vyrazila pro požehnání do kostela.

Ronaldo se ke svatbě moc nehlásí

Když do Georginy v první sérii jejího dokumentu přátelé šili se svatbou, výmluvně řekla, že tohle rozhodnutí není na ní. Jenže samotný Ronaldo, navzdory tomu, že má s Georginou dvě malé děti a vychovávají spolu ještě tři další, zrovna moc nemá. A pevné datum z Cristiana nedostala ani španělská modelka, ale ani produkce

„Vždycky Georgině říkám, že až nám to klapne. Jako všechno v našem životě. A ona ví, o čem mluvím,“ usmíval se tehdy Ronaldo, který svou milou zahrnuje luxusem.