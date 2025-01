Fotbalista Hulk zplodil děti s neteří a teď… Svatba v kostele!

Tahle kauza před časem pořádně rozčeřila fotbalové vody! Brazilský fotbalista Givanildo Vieira de Souza (38), který je známý spíše pod přezdívkou Hulk, utekl od své ženy za její neteří a zplodil s ní dvě děti. Teď se pár rozhodl zpečetit svatbu před Bohem. A část rodiny to nemůže rozdýchat...

Manželství Hulka s Iranou Souzovou vypadalo idylicky. Jenže pak se něco zvrtlo, láska skončila a brazilský fotbalista skončil v náruči mladší Camily, pro kterou byl přitom původně strýcem, neboť krásná blondýnka je neteří právě jeho bývalé ženy Iran.

Z lásky mezi Camilou a Hulkem po čase vznikly dvě děti. V roce 2021 se narodila holčička Zaya, loni v prosinci se pak pár dočkal společného syna, kterého ovšem bývalý brazilský reprezentant nejprve tajil nejen veřejnosti, ale také svým dětem Ianovi, Tiagovi a Alici z manželství s Iran.

„Chtěl jsem vám poděkovat za nespočet zpráv, které jsem dostal ohledně těhotenství mé ženy. Další syn, další požehnání, které mi Bůh dal. Moje děti to dosud nevěděly a já jsem se s manželkou dohodl, že jim to řeknu, až je vyzvednu, aby se mnou strávily prázdniny. Oznámil jsem jim tu novinu a měly velkou radost. Věděl jsem, že to řeknou dalším lidem a ti to někomu předají. Tušil jsem, že se to dostane ven," pravil Hulk, který možná také nechtěl, aby mu euforii z příchodu miminka kazily komentáře jeho bývalky.

V pátek podstoupili Camila a Hulk cirkevní svatbu a tentokrát už se štiplavým poznámkám v rodině nevyhnuli. Ozvala se především Iranina sestra Rayssa. „Dnes je těžký den, který se složitě polyká. Den, který ukazuje, jak daleko může zajít zrada, když přijde od lidí, od kterých to nejméně čekáme. Kdyby moje matka žila, určitě by takovou zrůdnost neunesla. Vidět vnučku, která vyrostla pod její střechou, zradit vlastní rodinu tak krutým způsobem, by byla nesnesitelná rána," odvolávala se na zesnulou maminku.

„Ano, přesně dnes, před sedmi lety, jsme truchlili nad smrtí mé matky. A dnes se odehrála makabrózní podívaná, díky níž jsem pochopila, že tu opravdu nemohla být, protože by se takové hanbě a zrůdnosti nedokázala ubránit!" zuřila Rayssa, která šla ještě mnohem dál.

„Tahle fotka byla dokonce pořízena na Jidášově svatbě! Je smutné si uvědomit, že Jidáš není jen v antických příbězích, někdy spí pod stejnou střechou, jí u stejného stolu a v pravou chvíli se zabodne do zad," pravila naštvaně a nakonec si rýpla do Camily samotné. „Chtít to, co patří někomu jinému, chtít žít život někoho, kdo vám důvěřoval, je odrazem prázdného srdce, neschopného vytvořit si vlastní štěstí," kopala kolem sebe tetička nevěsty.

Šťastný pár si ale nejspíš z komentářů nic moc nedělá. Na sociálních sítích je zřejmé, že manželé září štěstím. „Před Bohem a sliby naší lásky se spojujeme v jedno srdce, začínáme společnou věčnost, život! Miluji tě," vyznal se Hulk své ženě, kterou pojal oficiálně za manželku už během civilního obřadu v roce 2020.

Tentokrát si to ale nejspíš oba užili daleko více. Hulk měl na sobě oblek ve vínové barvě a k oltáři jej doprovodila jeho maminka. Camila oblékla šaty od návrháře Samuela Cirnanscka a uličkou ji doprovázel otec. Oslavy sňatku ale údajně nejsou u konce. Camila se svou láskou plánuje velkou párty na 7. ledna v luxusním v Joao Pessoa. Na organizaci večírku se podílí 500 zaměstnanců, včetně kuchařů, floristů a zvukařů a osvětlovačů. Zdá se tedy, že to bude pořádná jízda...