Pešán je znovu tygrem tuzemské scény, už neprodává sebe, ale tým

KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Přemýšlím, kdy naposledy Filip Pešán prožil ryzí blaženost spojenou s hokejem. Podobnou té, v níž končil úterní otáčku s Olomoucí z manka 0:2 na 3:2. Musí tomu být pět let. Jo, fakt pět roků. Stalo se to v Brně, kde si Tygři v narvané aréně zajistili postup do extraligového finále. V něm pak nestačili na Třinec. Od té doby nic? Ne. Až teď.