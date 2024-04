Wimbledonská šampionka Vondroušová po oznámení rozvodu: Zpověď o bolavém období

as

Autor: as

Bývá samý úsměv, teď je nezvykle vážná. Těžké životní zkoušky s Markétou Vondroušovou zamávaly. A není se co divit... Během posledních týdnů přišla o milovaného dědečka a také krachlo její manželství.

Před měsícem jste se předčasně vrátila z turnaje z Indian Wells. Byl důvodem zdravotní stav vašeho dědečka Stanislava, který se léčil s rakovinou?

„Přesně tak. Dozvěděla jsem se v Americe, že už na tom není dobře, a tak jsem se s ním chtěla určitě ještě vidět a rozloučit. Jsem moc ráda, že jsem odletěla a že jsem to stihla. Ještě vnímal, že jsme spolu...“

Jak bolestné to pro vás byly chvíle?

„O tom se mi i teď těžce mluví. Člověk si uvědomí, co je na světě důležité a v životě podstatné, že tenis není rozhodně úplně všechno. Dědeček byl člověk, který stál na úplném začátku mé tenisové kariéry, byl u všeho důležitého. Bez něj bych nikdy nedosáhla toho, co jsem ve své kariéře dokázala.“

Kdo vám byl v obtížné situaci oporou?

„Byla jsem se svou rodinou, s rodiči a se sestrou. Navzájem jsme se podporovali a drželi, všichni jsme měli dědečka moc rádi. A společně jsme se s ním i rozloučili, i když veřejný pohřeb nebyl.“

S manželem jste nebyla?

„Právě, že ne. Neprožívám poslední týdny rozhodně nijak veselé období. Naše manželství se Štěpánem totiž před několika týdny skončilo, rozešli jsme se. Odstěhoval se ze společného bytu. I s kočkou. Teď jsme každý single a nikoho nemáme.“

V létě byste slavili teprve dva roky od svatby. Co se stalo?

„Prostě nám to nevyšlo. Nebylo to takové, jak bychom si oba představovali, a tak jsme se dohodli, že spolu dále nebudeme. Teď řešíme formálně rozvod, ale na všem jsme domluveni.“

Přes měsíc jste nehrála turnaj, což není uprostřed sezony obvyklé...

„Sešlo se to tak. Po smrti dědečka nemělo smysl letět zpět do Ameriky, pak byla na programu kvalifikace BJKC, kde jsme získali divokou kartu a nehráli. Tak jsem čekala až na Stuttgart a svou oblíbenou antuku. A docela mi to na ní po takové pauze šlo.“

Na antuce se letos hraje i olympiáda v Paříži!

„Moc se těším! Budu teď hrát nejbližší turnaje v Madridu a Římě, a v Paříži mě v srpnu čeká obhajoba stříbrné medaile. Olympijské hry jsou jednou za čtyři roky, bude to výjimečný turnaj. Pomalu začínám organizovat rodinný zájezd, aby mi mohli moji blízcí fandit.“

Předtím ještě přijde Wimbledon a obhajoba titulu. Jaké to je, vědět, kdy a kde začnete?

„Hodně nezvyklé, to nikdy na jiných turnajích nevíme, který den a na kterém kurtu začneme. Ve Wimbledonu to mají obhájci předem dané, to je velký nezvyk. Těším se moc, ale už začínám být i pěkně vystresovaná, další zápas na centru, a hned v prvním kole. Je jasné, že nějaká očekávání budou, tak se s tím zkusím nějak popasovat.“

Kapitán Petr Pála se netají přáním vyhrát pohár Billie Jean Kingové...

„Tak to já taky! Ale bude to hodně krušné, podle všeho je finálový turnaj na programu až někdy v listopadu, ale co můžeme dělat, připravíme se. Čeká nás letos dlouhá a pořádně nabitá sezona.“