Zoufalá hvězda českého vodního slalomu Tereza Fišerová: Deprese a úzkost!

Když si 2805 jejích »sleďů« na Instagramu četlo chmurné vyznání, běhal jim mráz po zádech. Vicemistryně světa z roku 2017 na kanoi Tereza Fišerová (26) popsala, jak vypadá peklo!

V létě to budou tři roky, co Tereza na tokijských Hrách brala šesté místo. Oplakala ho a zároveň se konejšila: „Takových olympiád ještě bude.“ Jenže… Přípravu na Paříž absolventce fakulty tělesné výchovy a sportu pokazila psychika. „V lednu po mých státnicích a před odjezdem do Austrálie u mě nastalo totální psychické vyčerpání a zhroucení,“ přiznala.

Sešlo se to

Pádlo a peřeje nemohla ani cítit. „Přišly deprese a úzkostlivé stavy,“ popsala Tereza. Co se stalo? „Příčin je zřejmě víc a situace byla tak vážná, že jsem si musela dát pauzu od vody i tréninků.“ Ještě před měsícem si prý neuměla ani představit, že vleze zpátky do lodě. S partnerem a mentorem Jakubem však přišli s nápadem alternativní přípravy. Pak se pustila do nominačního dobrodružství, dostala novou chuť.

Paříž ve hvězdách

Na nadcházející mistrovství Evropy se ale dostala jen díky Gabriele Satkové, jež jí přenechala svoje místo na kajaku, protože se soustředí na kanoi. Reálnou šanci na OH má však Tereza pouze v divácky atraktivním kajak crossu, závodu čtveřic, který bude mít pod pěti kruhy premiéru. Teď jsou pro ni ale důležitější jiné věci. „Stále to ještě není dobré, ale cítím velký pokrok. Jsem na sebe nesmírně pyšná, že jsem se dokázala vrátit,“ těší ji první krok zpátky na výsluní.