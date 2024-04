Federer s Mirkou slaví výročí: Trpké vzpomínky na první pusu!

Už je to dva roky, kdy se tenisový velikán Roger Federer (42) rozhodl pověsit raketu na hřebík. Od té doby má taky daleko více času na své čtyři děti a manželku Mirku (46). S krásnou Slovenkou teď navíc Roger slaví výročí, ke kterému se váže jedna ne příliš pozitivní vzpomínka...

Poprvé se dvojice seznámila v roce 2000 na olympijských hrách v Sydney, kde také zažili první společný polibek. Po devíti letech proběhla jejich svatba, o jejíchž detailech toho však veřejnost příliš neví. Ve stejném roce se jim také narodila první dvojčata, Myla a Charlene. Chlapci Leo a Lenny pak přišli na svět o 5 let později.

Přestože je Federerova úchvatná kariéra propletena obrovskými úspěchy a jeho vitrína s trofejemi musí být pořádně nacpaná, nejraději vzpomíná na okamžik, který s tenisem vůbec nesouvisí. „Moment, kdy jsem poprvé potkal Mirku,“ odpověděl před pěti lety Švýcar na otázku, jaký životní moment by chtěl prožít znovu. Fanoušky však toto prohlášení příliš nepřekvapilo. Vždyť jeho vztah s Mirkou je odjakživa spojován s řadou milostných vyznání.

Jak ale přiznal, časové detaily si příliš nepamatuje, což prozradil ve chvíli, kdy se jej ptali na den svatby. „Byl rok 2009, ale na datum se mě neptejte. S Mirkou si na to často nemůžeme vzpomenout, nejsem to jen já,“ odpověděl Federer s úsměvem na tváři ve videu ATP. „Bylo to 11. dubna. Myslel jsem si to, ale ne na 100 %,“ dodal tenista. „Jedinou věcí, na které mi opravdu záleží, je má manželka.“

Roger to však neměl s Mirkou vůbec jednoduché, po jejich prvním polibku to na vztah příliš nevypadalo. „Když jsem ji poprvé políbil, řekla mi, že jsem příliš mladý. Oponoval jsem jí tím, že už je mi osmnáct a půl, ale i tak řekla, že jsem ještě dítě,“ prozradil olympijský vítěz.

Nakonec však Federer, stejně jako při svých největších vítězstvích, pořádně zabojoval a slovenskou krásku dokázal okouzlit. „Na začátku jsem si vůbec nevšimla, že o mě bojuje. Zjistila jsem, že je sympatický a také byl strašně vtipný, to mě dostalo,“ řekla před lety Mirka pro SontagsBlick.