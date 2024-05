Mrtkův trest? Nevíme, takže „jasná“ stopka! Tak to u videa vypadat nemá

Čeští hokejisté do osmnácti let prohráli ve čtvrtfinále MS se Slovesnkem 3:2 • IIHF.com

KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Byl to při porážce 2:3 až tragikomický obrázek. Jakmile na konci 19. minuty čtvrtfinálové vřavy se Slovenskem na mistrovství světa do 18 let fauloval český obránce Radim Mrtka, sjeli se rozhodčí k sobě a poradili se. Po chvilce dali jasný signál: „Jdeme k videu!“ Do té doby všechno v pořádku. A pak začala groteska se špatným koncem.