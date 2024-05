Tvrďáka Gudase si dobíral televizní expert Voráček: Sundej »svetr«!

»Gudy« zbaví fanoušky nudy, klidně i v Brně! Obránce hokejové reprezentace Radko Gudas (33) hned při prvním utkání na Českých hrách proti Finsku (1:4) zboural soupeře i obvyklé pořádky. Na domácím šampionátu je na co se těšit!

Bek Anaheimu, jemuž v NHL přezdívají Řezník, si nabrousil náčiní při prvním střídání, kdy čistě trefil Fina Riikolu. „Vždycky na to čekám, to je jasný! Byl jsem spokojený, že mi to takhle sedlo hned na začátku. Určitě to pomůže sebevědomí,“ culil se Gudas v přestávkovém rozhovoru.

Před kamery České televize přišel bez trička! „Doufal jsem, že si sundá aspoň svetr, ale nezvládl to,“ narážel s úsměvem na jeho chlupatá záda Jakub Voráček (34). S Radkem se potkali jako mládežníci v Kladně, oblékli spolu dres se lvíčkem na prsou a čtyři sezony byli parťáci v týmu Philadelphia Flyers.

Zatímco Gudas na ledě zastává obvyklou roli, »Voras« se chystá na MS jako nový expert ČT.