Liberec zatočil s brankáři: návrat ze Švédska, duo odešlo ke konkurentům

Slovenský gólman Hrenák podle informací deníku Sport míří do Plzně. Když na západě Čech během poslední sezony pouštěli Dominika Pavláta do Pardubic, na oplátku dostali Milana Kloučka a navrch zajímavé odstupné. Zároveň věděli, že druhý jmenovaný na jaře Škodovku opustí a nabere směr České Budějovice. V klubu ale byli v klidu, měli přece na soupisce Samuela Hlavaje. Borce, který už si v extralize udělal slušné jméno. Což se ve finále ukázalo jako problém. Slovenského gólmana si totiž vytáhla Minnesota Wild do NHL. V Plzni nebyli rádi. Co teď?

Řešení se našlo. A není překvapením, že protistranou k dohodě je Liberec. Tam, kde měli přesně opačné starosti než Západočeši. Nikoli nedostatek, nýbrž přetlak v brankovišti. Hrenák přišel pod Ještěd před ročníkem 2023/24 ze zámoří. Původně jako uvažovaná jednička, ovšem o prestižní roli přišel kvůli dlouhodobému onemocnění. Do ráže se dostal až ke konci sezony, kdy s týmem Tygrů absolvoval postup z předkola přes Olomouc do čtvrtfinále proti Spartě.

V Liberci měli mezi gólmany přetlak, konkrétně trojici Hrenák, talentovaný Daniel Král a Pařík. Klub včera oznámil, že s Hrenákem a Paříkem se loučí, druhý jmenovaný už byl představen jako posila Vítkovic. „Dávid Hrenák míří do jiného extraligového klubu,“ napsali Tygři na svém webu. A tím extraligovým klubem je Plzeň.

V Liberci se díky tomu může opět objevit Kváča, který skončil ve Švédsku, přestože měl smlouvu na další sezonu. Odchovanec Mladé Boleslavi plnil v Rögle roli dvojky za domácím Christofferem Rifalkem. V základní části dostal šanci v 18 duelech, které odchytal s průměrem 2,45 inkasované branky na zápas a úspěšností 90,4 procenta. V play off sledoval cestu týmu do finále jen ze střídačky.

Petr Kváča si v play off švédské nejvyšší soutěže nepřipsal ani jeden start. Cestu do finále sledoval jako náhradník Christoffera Rifalka.